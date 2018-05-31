10 000 км на велосипеде ради встречи с любимой

Существует мнение что любовь побеждает все преграды и житель Индии по имени Прадумна Кумар Маханандиа решил доказать это собственным примером, преодолев ради своей возлюбленной 10 тысяч км на велосипеде. Оказалось, их встреча была предначертана самой судьбой, о чем мужчине в младенчестве предсказал астролог.

Прадумна Кумар появился на свет в 1949 в одной из небольших деревень Индии. Местный астролог сразу предсказал, что ему предназначено встретить девушку, владеющую музыкальными инструментами из далеких земель, у которой будет свой лес, а еще она должна непременно родиться под знаком Тельца. В осознанном возрасте Кумар знал об этом предсказании и слепо верил нему долгие годы.

Его вера оказалась не напрасной, ведь вскоре он встретил свою возлюбленную, когда подрабатывал уличным художником. Пророчество, по утверждениям самого Кумара, сбылось 17 декабря 1975, когда прекрасная молодая дама подошла ему с просьбой нарисовать ее портрет. Он вспоминает, что ее внешность казалась ему особенной, а ее небесно-голубые глаза индийца просто поразили.

Художник не смог достойно нарисовать понравившуюся девушку из-за волнения, поэтому пригласил ее еще раз. На следующий день он снова написал портрет незнакомки, а потом это произошло и в третий раз. Тогда он понял, что это любовь и решил не упускать свой шанс.

Незнакомка оказалась уроженкой Швеции, а звали ее Шарлотта Вон Шедвин. Девушка умела управляться с флейтой, у нее был свой лес, а также она родилась, как и говорил астролог, как раз под знаком Тельца. Тогда художник рассказал ей о пророчестве и отметил, что их встреча предначертана судьбой. Индиец верил, что они смогут оставаться вместе всю жизнь и при этом быть счастливыми. Несмотря на то, что Шарлотте было всего 19, она не только не испугалась слов нового знакомого, но и решила предоставить ему шанс.

В Индии девушка провела немногим больше двух недель, а потом ей пришлось возвращаться домой. Влюбленный Кумар знал, что их история не должна была закончиться на этом, поэтому решил найти Шарлотту и жениться на ней. После разлуки в полтора года индиец продал все, что у него было и на сбережения приобрел для себя велосипед. На нем он преодолел 10 тысяч км, чтобы увидеться со своей возлюбленной.

Во время его путешествия он нуждался в деньгах, но благодаря неравнодушным людям, встретившимся на пути, Кумар смог добраться до Швеции. Самым большим препятствием на его пути стали собственные мысли и сомнения, однако его любовь помогла преодолеть расстояние и встретиться с возлюбленной. В итоге пара поженилась и живет в счастливом браке больше 40 лет, вырастив двух детей.