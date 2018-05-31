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Эмму Стоун застукали на курорте с бывшим мужем Дженнифер Энистон
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Эмму Стоун застукали на курорте с бывшим мужем Дженнифер Энистон 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Эмма Стоун и Джастин Теру проводят время вместе.
Внезапный развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру шокировал поклонников пары. Эти двое отлично смотрелись вместе: казалось, они будут жить долго и счастливо. Сразу после расставания таблоиды принялись пристально следить за новой жизнью актеров.
В последнее время Джастину приписывают роман с его коллегой по съемочной площадке, актрисой Эммой Стоун. На днях у СМИ появились доказательства их возможной связи. Актеры вместе улетели во Францию.
Позже американский журналист Дерек Бласберг опубликовал фотографию, на которой Стоун и Теру тоже оказались вместе.
А вам нравится новая пара?
Фото: globallookpress, instagram
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