И у них бывает: Елена Ленина и Юлия Михальчик несколько лет не занимались сексом

Писательница Лена Ленина и певица Юлия Михальчик , давнишние подружки, регулярно встречаются поужинать и обсудить их женские дела. Сегодня они с ужасом обнаружили, что о мужчинах говорить почти нечего! А причина банальна и известна многим, даже замужним россиянкам.

Юля призналась в том, что у нее не было секса уже два года, а у Лены — полтора. При этом подруги сошлись на мнении, что в одиночестве и в свободе от проблем, связанных с мужчинами, есть много приятного. Все время можно уделять творчеству, работе и детям. Никто тебя не угнетает, ничего не требует, мозг не выклевывает, и ни перед кем не нужно ни в чем отчитываться. Для того, чтобы скрасить свои одинокие вечера, подруги решили подарить друг другу на следующем ужине веселые игрушки для одиноких дам и вместе записаться в гольф-клуб для миллионеров в Завидово и на сайт знакомств в Интернете.