Родишь — поймешь: 5 воспоминаний женщин о сексе после родов

После того как твое тело подверглось изменениям, чтобы произвести на свет ребенка, секс может показаться не таким желанным и приятным. Обычно врачи советуют подождать 40 дней, пока все заживет, но многим приходится ждать гораздо дольше. Вот о чем рассказали сами молодые матери.

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«Тяжелая беременность, экстренное кесарево… Но секс стал для меня настоящим подарком! В третьем триместре его запретили, потом я сама боялась… Словом, пережили почти полгода воздержания», — Дина, 30 лет.

«Ох, поначалу это было ужасно. Неприятное ощущение постороннего объекта внутри — а через полтора месяца после родов любой объект будет посторонним! Но потом я почувствовала себя счастливой и более похожей на ту девушку, которой была раньше», — Рената, 35 лет.

«Первый раз было неудобно и немного больно. Мне не нравилось собственное тело, хотелось большего. Несколько месяцев все приходило в норму, а совсем хорошо стало, когда я сходила к врачу и получила рекомендации по гимнастике», — Наталья, 32 года.

«Я родила два месяца назад, и мне все еще больно. Шрам от кесарева все еще болит. Но муж ни в чем не виноват! Мы купили лубрикант, и он отлично помогает. К тому же мы не спешим», — Алиса, 25 лет.

«Мне оказалось важно восстановить интимный контакт без проникновения раньше — через 2−3 недели после родов. Я успокоилась и настроилась на секс. Я изучила новые реакции своего тела, все изменилось, но так даже лучше. Мы расслабились, взяли много смазки — и все получилось так, как должно было быть», — Светлана, 33 года.

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