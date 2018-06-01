Мужской взгляд: «Выбирай страшненького пухлячка — это самый безопасный вариант»

Великая народная мудрость гласит, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Такой брутальный парень любую девушку сделает счастливой, чего не скажешь о смазливых ловеласах, которые не пропускают ни одной юбки. Сегодня мы делимся историей Дениса — «красавца, ловеласа и местами подонка». Ему 34 года, и он адвокат. Делай выводы!

«В Университете штата Флорида (США) ученые провели исследование и выяснили, что самыми крепкими являются отношения между привлекательными женщинами и некрасивыми мужчинами. По их словам, для создания хорошей семьи женщинам нужен именно некрасивый муж. Дело в том, что мужчины, чьи супруги значительно симпатичнее их самих, все время пытаются угодить им, поэтому они дарят женам подарки и пытаются все время быть лучше. Такие мужчины однозначно делают своих возлюбленных счастливыми и укрепляют брачные узы.

Если ты мудрая девушка, то не станешь смотреть на такого, как я, — красавца, ловеласа и местами подонка. Такой мужчина заранее считает себя призом, который тебе посчастливилось заполучить. И, как бы абсурдно это ни звучало, ты, скорее всего, будешь с ним в этом солидарна. Если на лице такого мачо к тому же видна печать интеллекта, если он волевой, сильный, с отменным чувством юмора — ты пропала!

Допустим, этот принц возьмет и женится на тебе, как сделал я когда-то. Но в момент, как только отойдешь от шока, начнешь ощущать реальность. И должен предупредить: это откровение тебя точно не обрадует. Поверь, я точно знаю, о чем говорю.

В 28 лет я впервые женился, искренне веря, что нагулялся и теперь хочу погрузиться в семейную жизнь. И все бы получилось при одном условии: если бы я безумно любил свою супругу. В противном случае так называемая семейная жизнь не принесла бы счастья. Как знать, может, этот брак был дан нам обоим, чтобы понять, как правильно…

Суть была в том, что не прошло и года, как я заскучал, начав прыгать из постели в постель, как блоха. Моя бедная женушка оказалась дамой не из робких, молчать и терпеть не ее конек. Вместо этого она устраивала сцены, видела угрозу в каждой женщине: моей секретарше, кассирше в супермаркете и просто прохожих красотках на улице. Неуверенность — вот что она испытывала каждый чертов день нашей семейной жизни. Ее хватило еще на год, после чего она ушла от меня к милому пухляку, которому родила двоих детей и живет счастливо уже пять лет.

Я безумно рад за нее, правда. И вот чему научил меня наш брак: красивый муж — это тяжкое бремя. Ты никогда не сможешь с таким расслабиться и, главное, быть уверенной в вашем браке. Такого мужчину всегда будут окружать красивые барышни, и ему не нужно что-то делать для этого. В наше время все очень изменилось, женщины настолько уверены в себе, раскованны, что легко сами берут ситуацию в свои руки.

Другое дело страшненький, лысенький, маленький — такой до конца жизни будет благодарить бога, если у него в постели окажется красотка!

Здесь все просто: не слишком яркие мужчины компенсируют внешнюю неброскость подчеркнутой мужественностью — заботой, вниманием, выраженной добротой, благородством и другими приятными женщине достоинствами. Но главное — они готовы бросить весь мир к ногам своей избранницы, создавать вокруг нее ауру покоя и уюта, заставлять ее ощущать себя хрупким, беззащитным созданием в руках настоящего мужчины. Они стараются ее слушать и слышать, быть чуткими к ее интересам и потребностям. Это значит, что они готовы исполнять свою часть работы над отношениями. И такие невзрачные мужики выигрывают в сравнении с красавцами, которые считают себя самоценными и не считают нужным делать для отношений что-либо еще, кроме как вручить себя в руки женщины как какую-то награду.

Из моих рассуждений вытекает лишь один вывод: умной женщине, которая нацелена на семью, удобнее держать дома некрасивого мужчину, чтобы спокойно жить. А красавцы больше годятся для адюльтеров».

Вот и 29-летняя Юля из Москвы тоже так считает. На своем опыте девушка поняла, что самый правильный выбор — это выбор, сделаный в пользу внутренней красоты человека, но никак не внешней:

«Нашу пару можно охарактеризовать просто — красавица и чудовище… Я молодая красивая девушка, модельной внешности, а он маленький, плотный и рыжий — совсем не отвечает представлениям о мужской привлекательности, — рассказывает WMJ.ru Юля. — Тем не менее мы вместе, потому что он меня безумно любит, как, наверное, еще никто никогда не любил. Иногда в голову лезут всякие дурацкие мысли, хочется красивого, молодого, сексуального мужского тела, но я стараюсь пресекать их, потому что мне хорошо с моим мужчиной, как за каменной стеной. К тому же я полностью убеждена в том, что внешность вообще не главное…

Хотя нет, не так, она может иметь существенное значение, когда ты играешь в игры, развлекаешься, пока молода. Но когда ты выбираешь мужчину, от которого в будущем планируешь родить детей, ориентиры резко меняются. Хотя, как и многие, я поначалу искала любовь и страсть, пока не поняла, что преданность для меня куда важнее любых эмоций.

Мы познакомились с моим мужем в компании общих друзей, он оказался партнером по бизнесу брата моей старой подруги. В самом начале вечера я заметила, что Марк обратил на меня особое внимание, буквально не сводит глаз. Чувство неловкости я при этом не испытывала, мне, длинноногой красотке, подобная ситуация более чем привычна. Таким, как он, я даже не улыбаюсь из вежливости, а резко отрубаю неудачные попытки подкатить. И ведь я тогда встречалась с очередным ловеласом, вокруг которого постоянно было много женщин. Когда-то мне нравилось это щекотливое чувство конкуренции, демонстрировать окружающим, что я женщина этого мачо, а вам остается подбирать слюни с пола. Пока не поймала кобеля на измене, а потом еще раз, и еще…

Все это время Марк не сдавался, надо отдать ему должное. Как-то даже поймала себя на мысли, что у таких невзрачных мужчин тактика в том и состоит — чтобы ждать, пока альфа-самцы дадут маху! А затем подкупить женщину, запавшую в душу, красивыми человеческими качествами. Я его очень люблю и безгранично уважаю, наши дети растут счастливыми, обеспеченные всем необходимым, и я невероятно благодарна ему за это все».

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK/kinopoisk.ru