Агата Муцениеце и Павел Прилучный взяли паузу в отношениях

Только что актриса Агата Муцениеце (29) и жена Павла Прилучного (30) опубликовала в своём Instagram грустную черно-белую картинку и написала: «Дорогие друзья.. все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами..».

Фанаты пары в шоке! В комментариях пишут: «Пожалуйста, только не вы!»; «Не расходитесь!». Ведь они казались самой настоящей идеальной парой. Недавно супруги вернулись из совместного путешествия по Кипру, куда ездили отдыхать всей семьёй — актриса до сих пор выставляет фотографии с отдыха. Что же могло пойти не так? Инсайдеры, близкие к паре, сообщают: конфликт у актеров серьезный, но шанс на восстановление отношений есть.

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Напомним, Агата и Павел поженились в 2011 году. Актеры воспитывают сына Тимофея (5) и дочь Мию (1).

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