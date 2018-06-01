Видео дня: беременная Лера Кудрявцева играет на гитаре с симпатичным мужчиной

Беременная Лера Кудрявцева нашла время для осуществления мечты.

Беременность — прекрасное время для работающей женщины, ведь она наконец может «сбавить обороты» и найти время для того, о чем давно мечтала, но постоянно откладывала.

«Вижу цель — не вижу препятствий! Давно хотела научиться играть на гитаре)) Ученица я неответственная, домашние задания не выполняю (((Но Павел пообещал, что у него стальные нервы))) Посмотрим! Первые уроки», — пояснила она под видеороликами, в которых играет в паре с симпатичным мужчиной.

Фото: instagram