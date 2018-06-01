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Видео дня: беременная Лера Кудрявцева играет на гитаре с симпатичным мужчиной
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Видео дня: беременная Лера Кудрявцева играет на гитаре с симпатичным мужчиной 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Беременная Лера Кудрявцева нашла время для осуществления мечты.
Беременность — прекрасное время для работающей женщины, ведь она наконец может «сбавить обороты» и найти время для того, о чем давно мечтала, но постоянно откладывала.
«Вижу цель — не вижу препятствий! Давно хотела научиться играть на гитаре)) Ученица я неответственная, домашние задания не выполняю (((Но Павел пообещал, что у него стальные нервы))) Посмотрим! Первые уроки», — пояснила она под видеороликами, в которых играет в паре с симпатичным мужчиной.
Фото: instagram
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