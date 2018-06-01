Тайная свадьба? Юлианна Караулова появилась на публике с обручальным кольцом

30-летняя Юлианна Караулова была замечена с обручальным кольцом на пальце.

Юлианна Караулова не привыкла делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, лишь иногда она показывает в Instagram счастливые фото с возлюбленным Андреем Черным

Известно, что в конце 2016 года Юлианна получила предложение руки и сердца от Андрея. Пара планировала сыграть свадьбу 22 апреля 2017 года в Грузии, но отменила торжество, так как возникло множество проблем с организацией мероприятия.

Но, кажется, влюбленные все-таки зарегистрировали свой брак, ведь на безымянном пальце Юлианны красуется не только помолвочное, но и обручальное кольцо.

Видимо, Юлианна и Андрей решили обойти свадебные хлопоты стороной и расписаться, не привлекая внимания общественности.

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Фото:Instagram