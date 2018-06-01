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Девушки в США сделали одновременное предложение руки и сердца друг другу
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Девушки в США сделали одновременное предложение руки и сердца друг другу 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Бекки Маккейб пригласила свою подругу Джессу Гиллеспи в зоопарк и огорошила внезапным предложением руки и сердца. Но для девушки это был двойной удар: ведь она сама собиралась сделать Бекки предложение. Обе девушки тайком приготовили обручальные кольца. Общая подруга пары сняла все происходящее на видео.
Девушки из Мемфиса (штат Теннесси, США) пошли с друзьями в зоопарк. Бекки попросила одну из знакомых сфотографировать их, а после она опустилась на одно колено и сделала предложение.
Внезапно Джесса достала из сумки собственное кольцо. Оказалось, что подруга опередила ее буквально на несколько минут.
Все это оказалось заснято на видео. Джесса выложила ролик на своей странице в соцсети, и на данный момент он набрал уже больше миллиона просмотров.
История попала во все ведущие мировые СМИ, в числе которых BBC и Time, а видеозапись взаимного предложения стала вирусной на YouTube.
Британский актер Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на Анджеле Джонс, с которой встречается уже длительное время. Свадьбу пара сыграла в Италии. Комментируя бракосочетание, Льюис пошутил, что из-за торжества ему пришлось пропустить концерт любимой группы Arctic Monkeys.
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Женский форум
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