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Тейлор Свифт и ее бойфренд Джо Алвин попали в объективы папарацци: фото
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Тейлор Свифт и ее бойфренд Джо Алвин попали в объективы папарацци: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Как не пыталась Тейлор Свифт скрыть свою личную жизнь от глаз общественности, папарацци все равно сумели подловить артистку вместе с ее бойфрендом Джо Алвином. Репортеры сделали пару фотографий, когда влюбленные выходили из лондонского паба «Фишка», где провели романтическое свидание.
Этот паб — любимое место Джо. Он часто туда ходит. В тот день их привез туда водитель. Тейлор выглядела великолепно, — прокомментировали очевидцы.
Тейлор Свифт и ее бойфренд Джо Алвин
Инсайдеры также добавили, что пара заказала в пабе традиционную рыбу с чипсами и пиво. Влюбленные пробыли в заведении около 45 минут.
Джо Алвин
Напомним, что певица и актер встречаются уже целый год. Приближенные к паре источники уверяют, что Джо души на чает в своей избраннице и даже планирует отправиться с ней в гастрольный тур. Ранее Тейлор Свифт встречалась с Томом Хиддлстоном. Этот роман был практически у всех на виду — папарацци неотступно следовали по пятам парочки, запечатлевая каждый шаг. Возможно, это и стало одной из причин его скоротечности — бурная любовь закончилась спустя три месяца.
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Женский форум
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