Тейлор Свифт и ее бойфренд Джо Алвин попали в объективы папарацци: фото

Как не пыталась Тейлор Свифт скрыть свою личную жизнь от глаз общественности, папарацци все равно сумели подловить артистку вместе с ее бойфрендом Джо Алвином. Репортеры сделали пару фотографий, когда влюбленные выходили из лондонского паба «Фишка», где провели романтическое свидание.

Этот паб — любимое место Джо. Он часто туда ходит. В тот день их привез туда водитель. Тейлор выглядела великолепно, — прокомментировали очевидцы.

Тейлор Свифт и ее бойфренд Джо Алвин

Инсайдеры также добавили, что пара заказала в пабе традиционную рыбу с чипсами и пиво. Влюбленные пробыли в заведении около 45 минут.

Джо Алвин