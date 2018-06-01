43-летняя Екатерина Архарова сообщила, что выходит замуж и показала кольцо

Экс-супруга Марата Башарова поделилась с поклонниками радостной новостью: она скоро снова станет женой.

Начало лето для Екатерины Архаровой началось с приятного сюрприза: возлюбленный сделал ей предложение. Фотографией кольца актриса поделилась в своем Instagram.

— эмоционально подписала снимок Архарова.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях поклонники наперебой поздравляют Екатерину с новым этапом в жизни.

Напомним, Архарова с 2014 по 2015 год была замужем за актером Маратом Башаровым. Летом прошлого года Екатерина начала встречаться с бизнесменом Артемом Илясовым. Мужчине 37 лет, он является управляющим московского рыбного ресторана.

Поздравляем пару с грядущей свадьбой!

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Фото:Instagram