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43-летняя Екатерина Архарова сообщила, что выходит замуж и показала кольцо
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43-летняя Екатерина Архарова сообщила, что выходит замуж и показала кольцо 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Экс-супруга Марата Башарова поделилась с поклонниками радостной новостью: она скоро снова станет женой.
Начало лето для Екатерины Архаровой началось с приятного сюрприза: возлюбленный сделал ей предложение. Фотографией кольца актриса поделилась в своем Instagram.
— эмоционально подписала снимок Архарова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях поклонники наперебой поздравляют Екатерину с новым этапом в жизни.
Напомним, Архарова с 2014 по 2015 год была замужем за актером Маратом Башаровым. Летом прошлого года Екатерина начала встречаться с бизнесменом Артемом Илясовым. Мужчине 37 лет, он является управляющим московского рыбного ресторана.
Поздравляем пару с грядущей свадьбой!
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Фото:Instagram
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