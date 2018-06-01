Бывшая жена Марата Башарова выходит замуж

Актриса Екатерина Архарова наконец обрела счастье в личной жизни — она получила предложение руки и сердца от возлюбленного и в скором времени выйдет замуж.

«Я сказала: «Да», — коротко подписала фотографию с кольцом актриса. Поклонники в комментариях поздравляют Екатерину со столь радостным событием и желают ей счастья в личной жизни. О том, когда состоится свадьба, пока что неизвестно.

Избранников Екатерины стал Артем Илясов — он является управляющим московского рыбного ресторана. Артем и Екатерина встречаются с июля прошлого года. Поклонники не раз отмечали, что Архарова буквально расцвела рядом с новым возлюбленным и выглядит абсолютно счастливой. Сама актриса говорила в одном из интервью, что возлюбленный часто делает ей сюрпризы.

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