Ещё
Бывшая жена Марата Башарова выходит замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая жена Марата Башарова выходит замуж 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Екатерина Архарова наконец обрела счастье в личной жизни — она получила предложение руки и сердца от возлюбленного и в скором времени выйдет замуж.
«Я сказала: «Да», — коротко подписала фотографию с кольцом актриса. Поклонники в комментариях поздравляют Екатерину со столь радостным событием и желают ей счастья в личной жизни. О том, когда состоится свадьба, пока что неизвестно.
Избранников Екатерины стал Артем Илясов — он является управляющим московского рыбного ресторана. Артем и Екатерина встречаются с июля прошлого года. Поклонники не раз отмечали, что Архарова буквально расцвела рядом с новым возлюбленным и выглядит абсолютно счастливой. Сама актриса говорила в одном из интервью, что возлюбленный часто делает ей сюрпризы.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1791853187431411130_215258643"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что предыдущий брак актрисы был не самым удачным. В 2015 году она со скандалом рассталась с актером Мараом Башаровым. Причиной расставания стал тот факт, что Марат поднимал руку на Екатерину. Актриса не стала долго терпеть такого отношения и подала на развод. Архарова не любит вспоминать годы, когда была женой Башарова.
Teleprogramma.pro: последние новости
Как в стране менялась свадебная мода Богатые тоже плачут: певица и ее муж-миллионер едва не развелись прямо в эфире 60-летняя Шэрон Стоун отказалась выходить замуж за молодого возлюбленного
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нужно много сексуальных партнеров»178
Странные приспособления для женской груди1
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо9
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Степаненко развеяла миф о своем похудении3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
00:28
Волочкову осудили за кальян при дочери
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение