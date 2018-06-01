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Джастин Бибер расстался с Баскин Чемпион
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Джастин Бибер расстался с Баскин Чемпион 

Журнал ОК! 1 час назад
Роман Джастина Бибера и модели Баскин Чемпион оказался скоротечным. Инсайдеры поговаривают, что влюбленные расстались, сохранив при этом дружеские отношения.
Их роман никогда не был серьезным. Вот уже целый месяц они не гуляют вместе. Джастину нравилось проводить время с Баскин, потому что она приземленный человек, однако расстояние не пошло на пользу их отношениям, — прокомментировал источник.
Баскин Чемпион
Инсайдер также добавил, что певец последнее время практически не появлялся в Лос-Анджелесе. Он много путешествовал, а когда возвращался в солнечную Калифорнию, не хотел доставлять Баскин неудобств.
Джастин Бибер
Они оба понимают, что будут постоянно контактировать на работе, в компании друзей и в церкви, поэтому Джастин очень хочет сохранить дружеские отношения с Баскин.
Напомним, что ранее Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес. Сначала их роман продлился три года (с 2011 по 2014). В октябре прошлого года артисты вновь сошлись, но спустя несколько месяцев опять разошлись.
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Женский форум
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