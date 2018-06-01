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Эмма Стоун высказалась о своих отношениях с Джастином Теру
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Эмма Стоун высказалась о своих отношениях с Джастином Теру 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя Эмма Стоун прокомментировала свой «роман» с 46-летним Джастином Теру.
В последние дни западные СМИ активно обсуждают предполагаемый роман Эммы и Джастина. По сообщениям, актеров связывает намного больше, чем просто дружба. Журналисты сделали такой вывод потому, что пара на этой недолили уже успела вместе выйти в свет на показ коллекции Louis Vuitton в Париже, а позже их видели вместе на отдыхе.
До сегодняшнего момента сами участники «романа» не комментировали свои отношения. Но пришло время высказаться Эмме. В разговоре с Women's Wear Daily актриса рассказала, что же ее связывает с экс-супругом Дженнифер Энистон.
— сообщила Стоун.
К слову, ранее в своем Instagram Джастин также размещал совместное фото с Эммой и их другом. В подписи к снимку Теру написал «лучшие друзья».
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Фото:Global Look Press
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Женский форум
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