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Эмма Стоун впервые прокомментировала слухи о своем романе с Джастином Теру
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Эмма Стоун впервые прокомментировала слухи о своем романе с Джастином Теру 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера интернет взорвали фотографии Джастина Теру и Эммы Стоун, на которых актеры в купальных костюмах отдыхают на Лазурном побережье. Интернет-пользователи, увидев эти снимки, заподозрили, что у Джастина и Эммы роман. Журналисты связались с рыжеволосой красоткой, чтобы узнать — действительно ли она встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон.
Он мне как брат. Эти слухи очень забавны, — лаконично ответила Стоун.
К слову, Джастину Теру приписывают роман и с актрисой Лорой Хэрриер. Сначала пару заметили вместе во время прогулки на яхте на юге Франции, а на днях в сети появились кадры, на которых актер в компании эффектной мулатки и других девушек запечатлен в бассейне.
Джастин Теру, Эмма Стоун
Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.
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Женский форум
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