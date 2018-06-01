Эмма Стоун впервые прокомментировала слухи о своем романе с Джастином Теру

Вчера интернет взорвали фотографии Джастина Теру Эммы Стоун , на которых актеры в купальных костюмах отдыхают на Лазурном побережье. Интернет-пользователи, увидев эти снимки, заподозрили, что у Джастина и Эммы роман. Журналисты связались с рыжеволосой красоткой, чтобы узнать — действительно ли она встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон

Он мне как брат. Эти слухи очень забавны, — лаконично ответила Стоун.

К слову, Джастину Теру приписывают роман и с актрисой Лорой Хэрриер. Сначала пару заметили вместе во время прогулки на яхте на юге Франции, а на днях в сети появились кадры, на которых актер в компании эффектной мулатки и других девушек запечатлен в бассейне.

Джастин Теру, Эмма Стоун

Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.