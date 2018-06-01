В каких регионах России мужчин больше, чем женщин

Дисбаланс населения в сторону женщин в России наметился еще в конце XIX века, до революционных событий: перепись 1897 года показала, что в империи на каждые 100 женщин в среднем приходилось 98,9 мужчин. Если считать в современных границах РФ, то окажется, что в тогда в России проживало всего 67 473 000 человек.

Грозный XX век катком прошёлся по мужскому населению нашей страны: сначала Гражданская, затем Великая Отечественная войны, неудачные экономические реформы, нетрезвый застой, развал СССР, безработица и некачественный алкоголь сделали своё гиблое дело, и теперь мало где в России мужчин можно встретить больше, чем женщин.

Однако такие места все-таки есть, правда до большинства из них можно добраться только самолетом.

Искать невесту нужно в центре России

Всего в России по результатам последней переписи населения проживает 143 436 145 человек, из них 76 979 071 женщина и 66 457 074 мужчины, то есть, представителей сильного пола в стране меньше на 10 521 997 человек.

Центр России показателями в этом отношении не блещет: в Центральном федеральном округе из 38 427 539 населения только 17 547 582 мужчин, и по статистике здесь на 1 000 мужчин приходится 1 187 женщин.

В Северо-Западном округе на 1 000 мужчин приходится 1 180 женщин, всего здесь проживают 6 455 310 мужчин и 7 519 156 представительниц прекрасного пола.

Ненамного лучше дела обстоят в Приволжском федеральном округе — здесь с каждой тысячей мужчин соседствует 1174 женщины. На Урале этот показатель равен 1 153, в Южном федеральном округе — 1 155.

Ничуть не исправляют ситуацию крупные города: в Москве проживают 6 198 879 женщин и 5 304 622 мужчин, то есть на каждую тысячу мужчин приходится 1 169 женщин. В Санкт-Петербурге мужчин еще меньше, и этот показатель равен 1 229 женщин на 1000 мужчин. Население города составляет 4 879 566 человек, и только 44,9% — мужчины.

Казалось бы, положение может поправить Северо-Кавказский федеральный округ, где с рождаемостью дела обстоят лучше, но и здесь мы имеем на тысячу мужчин 1 115 женщин; всего здесь проживает четыре с половиной миллиона мужчин, и пять миллионов женщин.

В Сибирском федеральном округе положение не лучше — на каждую тысячу местных мужчин приходится 1 151 женщина; всего здесь живет 19 256 426 человек, из которых мужчин только 46,5%.

Дальний Восток стремится к другой тенденции: в среднем, на 1 000 мужчин здесь приходится 1 083 женщины, а в сельских районах дело обстоит ещё лучше: на 1 000 мужчин приходится лишь 996 женщин.

Но это в среднем по федеральным округам, на самом деле картина пёстрая, а в целом очевидно, что на территории России мужчин больше там, где более суровые условия жизни.

Жениха надо искать на Севере

Мужчин значительно больше, чем женщин, в сельских поселениях Мурманской области, более того, женского пола здесь по-настоящему не хватает: на тысячу мужчин здесь только 855 женщин. 970 женщин приходится на 1000 мужчин в поселках и на стойбищах Ненецкого автономного округа (Архангельская область); в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа показатель соотношения женщин и мужчин равен 948 — это значит, что 51,3% населения округа — мужчины.

Население посёлков, деревень Ямало-Ненецкого округа на 50,4% состоит из мужчин — здесь их проживает 40 237 человек, и это на 613 человек больше, чем женщин. Однако среди местного городского населения искать избыток мужчин бессмысленно — на каждую 1 000 мужчин в Салехарде приходится по 1 023 женщины. Вне города перевес количества мужчин объясняется просто: на Ямале добывают нефть, и большинство мужчин — нефтяники или имеют смежные специальности, востребованные в отрасли.

На Дальнем Востоке не хватает женщин

На территории России в поисках мужчин следует обратить внимание на сельскую местность Дальне-Восточного округа: например, в селах и деревнях на полуострове Камчатка женщин меньше, чем мужчин (здесь только 974 женщины на 1 000 мужчин); в Приморском крае соотношение таково: на 1000 мужчин приходится 991 женщина.

Такая же картина в сёлах Хабаровского края (здесь 955 женщина на 1 000 мужчин), а в отдалённых посёлках Магаданской области женщин просто не хватает (на 1 000 представителе сильного пола здесь приходится лишь 866 женщин).

На Сахалине мужское население острова составляет лишь 50,1%, в Еврейской автономии — 50,8%; и на Чукотке мужское население составляет 50,1% или 25 208 человек. Причем, в этом регионе России мужчин больше даже в городах — на 1000 мужчин городского населения здесь приходится только 996 женщин, а в отдалённых посёлках и стойбищах Чукотки на 1 000 мужчин приходится 980 женщин.

Страны бывают «женскими» и «мужскими»

Современные исследователи считают, что такой перекос вызван прежде всего большей продолжительностью жизни женщины, а также другими социальными причинами — тем, что мужчины более склонны к риску, чаще выбирают профессии, связанные с тяжёлыми условиями, не так внимательно относятся к своему здоровью и чаще страдают склонностью к выпивке и употреблению наркотиков.

Россия не единственная страна, где мужчин меньше, чем женщин, например, в США в среднем на 100 женщин приходится только 98 мужчин.

Другая ситуация сложилась в Индии и в Китае — здесь из-за убийства девочек в младенчестве и абортов мужчин несколько больше: на каждые 100 женщин в этих странах приходится по 107 мужчин.

Настоящими «мужскими» странам можно считать Катар и Объединённые Арабские Эмираты, куда съезжаются на заработки мужчины со всего Ближнего Востока. В Катаре на 100 женщин приходится 265 мужчин, а в ОАЭ — 274.