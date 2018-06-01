Падчерица Игоря Крутого показала редкое фото со своей свадьбы

Как известно, у Игоря Крутого есть сын Николай от первого брака и дочь Александра от нынешней супруги Ольги, которая проживает в США. У избранницы композитора также есть наследница от предыдущих отношений Виктория. Если 15-летняя дочь Крутого ведет закрытый образ жизни, то ее сестра по маме с удовольствием делится с поклонниками последними новостями.

Сегодня падчерица Игоря отмечает годовщину со дня свадьбы. Виктория призналась в любви своему мужу Давиду и показала редкое фото со свадьбы, которая состоялась четыре года назад в Нью-Йорке. «Я люблю тебя и ненавижу этот тип жизни, но мы сделали это 4 года! С юбилеем», — поделилась она с поклонниками. В кадре Виктория запечатлена в легком белом платье с букетом цветов. Ее держит на руках супруг, облаченный в светлые брюки и клетчатый пиджак.

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Поклонники восхитились этой парой и гармонией, которая царит у них в семье. «Поздравляю с годовщиной! Счастья вашей прекрасной семье!», «Сумасшедшие и невероятные», "Прекрасная пара", — прокомментировали фото пользователи соцсети. Напомним, Виктория три года назад родила первенца — дочь Деми-Роуз.