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5 лучших любовников по знаку Зодиака
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5 лучших любовников по знаку Зодиака 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Скорпион
Страстные, инициативные и неутомимые. Не это ли качества идеального любовника? Энергии Скорпиона хватит на двоих, поэтому вы рискуете даже не заметить, как увлечетесь им. Жалеть об этом вряд ли придется: в постели мужчина-Скорпион всегда придумает, чем вас удивить и как доставить удовольствие. Только не удивляйтесь, если время от времени у вас будет возникать ощущение, что вами манипулируют — Скорпионы это охотно практикуют.
Лев  Ну а как же? Он же царь! А царь должен осыпать любовью щедро и без выходных. Так и есть: рядом с мужчиной-Львом вы почувствуете себе самой красивой и желанной. Он не будет скупиться ни на ласки, ни на подарки, а вы просто не забывайте хвалить и поощрять его. Только не льстите слишком откровенного: грубая лесть даже Львов бесит.
Рак  Неисправимый романтик, чувствительный и нежный. Он будет предугадывать ваши желания и исполнять любые капризы. Удовольствие партнерши для мужчины-Рака на первом месте, поэтому многочисленные оргазмы вам гарантированы. Только запомните: у Рака тонкая душевная организация: его легко обидеть, а предательства он не прощает. Так что, берегите его, раз уж вам досталось такое сокровище.
Овен
Вариант для тех, кто любит погорячее. Если вам нужен страстный и горячий секс, смело бросайтесь в объятия Овна: он позаботится о том, чтобы сделать вам хорошо (и даже очень хорошо). Кстати, при всей своей пылкости Овны — не сторонники секса на одну ночь, поэтому после мимолетного свидания вы вряд ли расстанетесь, так что, сможете как следует изучить способности своего «барашка».
Телец
Еще один «рогатый» парень в нашем рейтинге самых горячих знаков Зодиака. У него сумасшедшая сексуальная энергия, и если вы его привлекли, можете не сомневаться: он вас добьется. Да и стоит ли сильно сопротивляться? Ему точно есть, чем вас удивить. Секс для Тельца — это не просто интрижка. Это высшее проявление любви.
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