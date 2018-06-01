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Как красиво! T-killah выпустил клип, в котором делает предложение своей девушке
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Как красиво! T-killah выпустил клип, в котором делает предложение своей девушке 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Две недели назад на одного холостяка в российском шоу-бизнесе стало меньше: Александр Тарасов (29) (настоящее имя T-killah) сделал предложение своей девушке Марии Беловой (29). Все было очень красиво: Мальдивы, лепестки роз, кольцо. Вдобавок рэпер посвятил любимой песню «Ты нежная».
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А сегодня Александр выпустил клип, в котором делает предложение.
https://www.youtube.com/watch?v=-nmI-ZPBKfY&feature=youtu.be  Ждем свадьбу!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-krasivo-t-killah-vypustil-klip-v-kotorom-delaet-predlozhenie-svoej-devushke/
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