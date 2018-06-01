Как красиво! T-killah выпустил клип, в котором делает предложение своей девушке

Две недели назад на одного холостяка в российском шоу-бизнесе стало меньше: Александр Тарасов (29) (настоящее имя T-killah) сделал предложение своей девушке Марии Беловой (29). Все было очень красиво: Мальдивы, лепестки роз, кольцо. Вдобавок рэпер посвятил любимой песню «Ты нежная». все слайды А сегодня Александр выпустил клип, в котором делает предложение. https://www.youtube.com/watch?v=-nmI-ZPBKfY&feature=youtu.be Ждем свадьбу! Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-krasivo-t-killah-vypustil-klip-v-kotorom-delaet-predlozhenie-svoej-devushke/