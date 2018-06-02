Ещё
Китайцам разрешили разводиться по телефону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцам разрешили разводиться по телефону 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: leungchopan / Depositphotos.com
Институт брака продолжает претерпевать изменения. То у законодателей возникает идея, что надо всех брачующихся подвергать экзамену и не запрещать жениться, если они его не пройдут. То они предлагают заключать брак лишь на определенный срок, а потом продлять «контракт». То всеми силами пытаются облегчить жизнь тем, кто хочет развестись.
В этот раз повезло китайцам из провинции Гуандун, которая включает такие крупные города, как Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Им официально разрешили подавать на развод через популярное в стране мобильное приложение WeChat.
В дальнейшем планируется, что развестись через мобильное приложение можно будет на всей территории Поднебесной. Для этого всего лишь нужно отправить сообщение по WeChat в телефоне и ввести все данные желающих разъехаться супругов. А дальше паре останется только подождать, пока их вызовут на суд, чтоб разделить совместное имущество.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»17
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?6
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ96
Киркоров показал скандальное фото с Королевой4
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение