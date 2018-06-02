Китайцам разрешили разводиться по телефону

Институт брака продолжает претерпевать изменения. То у законодателей возникает идея, что надо всех брачующихся подвергать экзамену и не запрещать жениться, если они его не пройдут. То они предлагают заключать брак лишь на определенный срок, а потом продлять «контракт». То всеми силами пытаются облегчить жизнь тем, кто хочет развестись.

В этот раз повезло китайцам из провинции Гуандун, которая включает такие крупные города, как Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Им официально разрешили подавать на развод через популярное в стране мобильное приложение WeChat.

В дальнейшем планируется, что развестись через мобильное приложение можно будет на всей территории Поднебесной. Для этого всего лишь нужно отправить сообщение по WeChat в телефоне и ввести все данные желающих разъехаться супругов. А дальше паре останется только подождать, пока их вызовут на суд, чтоб разделить совместное имущество.