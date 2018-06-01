Молодожены поклялись в верности на 7 жизней вперед

Эгейское побережье стало местом проведения самой масштабной индийской свадьбы на территории Турции. Здесь пышно отпраздновали семейное торжество наиболее состоятельные и уважаемые семьи Индии — Бансал и Аггарвал. Жених г-н Пиюш Бансал и невеста г-жа Дивы Аггарвал для своего бракосочетания выбрали отель The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, который смог принять более 400 гостей из Индии, Англии, Дубая и Южной Африки. Их встречала блестящая цыганская танцевальная труппа. Cвященнослужитель принял клятвы жениха и невесты. Красота и молодость жениха и невесты затмевали даже роскошь свадебных декораций. Праздник длился несколько дней, каждый из которых был ознаменован традиционной церемонией, принятой в Индии. Накануне собственно свадьбы отмечались традиционные проводы невесты — Сангит, а в день грандиозного финального торжества свадебная процессия в сопровождении традиционного османского оркестра в роскошных костюмах прошествовала от виллы жениха к бассейну, где молодых, наконец, торжественно обвенчали. По индийской традиции жених и невеста обменялись цветочными гирляндами и дали друг другу семь клятв верности и любви. Индийцы верят, что муж и жена могут выбирать друг друга в супруги на протяжении семи жизней — именно в этом и поклялись друг другу молодожены. Роскошные праздничные столы для гостей праздника были накрыты у бассейна, откуда открывался захватывающий вид на вечернее взморье. Гости били в барабаны и танцевали в такт турецкому маршу, и сами организаторы праздника присоединились к индийским танцам на праздничной сцене. Богатство индийских традиций и всемирно известное турецкое гостеприимство — вот залог праздника на самом высоком уровне.

Подготовила: Марина Аникеева

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