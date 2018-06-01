Ещё
Молодожены поклялись в верности на 7 жизней вперед
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодожены поклялись в верности на 7 жизней вперед 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эгейское побережье стало местом проведения самой масштабной индийской свадьбы на территории Турции. Здесь пышно отпраздновали семейное торжество наиболее состоятельные и уважаемые семьи Индии — Бансал и Аггарвал. Жених г-н Пиюш Бансал и невеста г-жа Дивы Аггарвал для своего бракосочетания выбрали отель The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, который смог принять более 400 гостей из Индии, Англии, Дубая и Южной Африки. Их встречала блестящая цыганская танцевальная труппа. Cвященнослужитель принял клятвы жениха и невесты. Красота и молодость жениха и невесты затмевали даже роскошь свадебных декораций. Праздник длился несколько дней, каждый из которых был ознаменован традиционной церемонией, принятой в Индии. Накануне собственно свадьбы отмечались традиционные проводы невесты — Сангит, а в день грандиозного финального торжества свадебная процессия в сопровождении традиционного османского оркестра в роскошных костюмах прошествовала от виллы жениха к бассейну, где молодых, наконец, торжественно обвенчали. По индийской традиции жених и невеста обменялись цветочными гирляндами и дали друг другу семь клятв верности и любви. Индийцы верят, что муж и жена могут выбирать друг друга в супруги на протяжении семи жизней — именно в этом и поклялись друг другу молодожены. Роскошные праздничные столы для гостей праздника были накрыты у бассейна, откуда открывался захватывающий вид на вечернее взморье. Гости били в барабаны и танцевали в такт турецкому маршу, и сами организаторы праздника присоединились к индийским танцам на праздничной сцене. Богатство индийских традиций и всемирно известное турецкое гостеприимство — вот залог праздника на самом высоком уровне.
Подготовила: Марина Аникеева
На правах рекламы
Teleprogramma.pro: последние новости
Падчерица Игоря Крутого показала редкое фото со своей свадьбы 60-летняя Шэрон Стоун отказалась выходить замуж за молодого возлюбленного «Я не могла бы найти лучшего мужчину для жизни»: Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой57
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Леди Гагу съело собственное платье
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение