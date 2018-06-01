Чем полезен секс по утрам

По данным различных исследований, во время близости в раннее время суток в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые помогают весь день пребывать в превосходном состоянии тела и духа. Вам не страшны ни мигрень, ни плохое настроение. Вдобавок ученые установили, что мужчины, предающиеся интиму утром, меньше подвержены инсультам и заболеванию раком простаты, а женщины реже страдают от стрессов и депрессий. Плюс это прекрасный массаж внутренних органов и хорошая тренировка для всего организма обоих партнеров.

Утренний секс невероятно полезен

Что же останавливает нас в том, чтобы предаться любовным утехам с утра? Мужчину ничего. Как говорится, всегда готов! Это обусловлено и физиологическими процессами. Ведь в это время в крови мужчины повышается содержание тестостерона, что напрямую влияет на его либидо. С женщинами сложнее. Во-первых, утром есть ограничения во времени, нужно накормить всех завтраком, навести марафет перед работой и т.д. Но, в летний период у детей каникулы, поэтому утренней спешки со сбором в школу нет. Плюс они могут находиться в лагере или с бабушкой на даче, соответственно можно подольше понежится в кровати, причем не одной. Но есть и второе осложнение, фазы возбуждения у женщины длятся не круглосуточно, она не может в любой момент расслабиться и настроиться на интимный процесс.

В 8 утра ритмы у мужчины и женщины совпадают

Что касается биологических часов, то примерно в восемь часов утра ритмы мужчины и женщины совпадают — в это время ОНА начинает возбуждаться, а у НЕГО еще не успело снизиться желание, поэтому многие сексологи рекомендуют именно это время для занятия любовью. Тогда женщине не приходиться прилагать космических усилий, чтобы доставить любимому удовольствие. Если есть возможность подстроить рабочий график таким образом, чтобы партнеры могли позволить себе такое наслаждение, это значительно обогатит их сексуальную жизнь и сделает отношения в паре более крепкими.

Знак внимания, например, легкий завтрак может быть прекрасным началом прелюдии

Дополнительный совет мужчинам — не забывайте, что женщинам нужно в два раза больше времени для того, чтобы возбудиться, нежели вам. Прелюдия — это не прихоть, это необходимо для того, чтобы был хороший кровоприток к интимным зонам, тогда и утренний секс будет в радость. Кстати, прекрасным началом прелюдии может стать легкий романтический завтрак, поданный в постель. Например, просто напиток — кофе, фруктовый коктейль. Можно озадачиться и более сложным, но легким и изысканным вариантом. Да придется встать пораньше, чтобы успеть его приготовить, но разве прекрасный утренний секс того не стоит!?

Завтрак в постели может быть и прекрасным завершением романтического утра