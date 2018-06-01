Семейный гороскоп на июнь

Как встретит каждый знак зодиака первый месяц лета, вы можете узнать прямо сейчас в нашем новом гороскопе.

В период с 1 по 13 июня, при Венере в Раке, супруги будут активно строить общее будущее, ценить время, проведенное друг с другом, многие решатся еще на одного ребенка. После 13-го числа, когда Венера перейдет во Льва, в парах усилится сексуальное влечение, участятся обоюдные подарки, но ослабнет психологическая зависимость от семьи.

За детками же в первых двух декадах нужен будет особый пригляд и строгий контроль, а вот потом они станут более спокойными и осмотрительными.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы с 1 по 13 июня будете часто конфликтовать со второй половинкой из-за разного рода бытовых дел, из-за воспитания ребенка, из-за вашего нежелания все свое время посвящать семье.

После же 13-го числа многие проблемы удастся решить благодаря интенсивному интимному взаимодействию, вы предпочтете заниматься с мужем (женой) сексом, а не спорить и постараетесь сделать так, чтобы быт не влиял на отношения.

С детьми в первых двух декадах будет экстремально весело, а потом они почему-то от вас закроются.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Вам с 1 по 13 июня предстоит осознанно, вдумчиво, тщательно и основательно укреплять брак, сводить на нет какие-то спорные ситуации, связанные с отпуском и с разными вояжами, встречать гостей, важных для мужа.

После 13-го числа вероятны проблемы в постели, так как стремление второй половины к интимным экспериментам вы примете крайне негативно, да и ваша ревность не добавит сексу страсти.

Из-за деток в первых двух декадах придется поволноваться, а потом станет поспокойнее.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вам с 1 по 13 июня будет многое претить в супружеских отношениях, но вы постараетесь не афишировать свое недовольство, так как осознаете, что для второй половины ваши покладистость и погруженность в дела семьи крайне важны.

После 13-го числа обновятся чувства к мужу (жене), ожидаются инициированные вами яркие события, появится потребность в частых сексуальных контактах.

С детьми вы в первых двух декадах будете на одной волне, а вот потом вероятны проблемы с пониманием их душевных метаний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы с 1 по 13 июня выведете брак на небывалую высоту, укрепите духовную связь со второй половинкой, возможно, инициируете зачатие еще одного ребенка и, в общем-то, будете по-настоящему счастливы.

После 13-го числа придется всерьез считаться с «хочу» мужа (жены), причем как в постели, так и в том, что касается его (ее) увлечений и развлечений.

Детки в первых двух декадах станут причиной беспокойства и не раз проверят скорость вашей реакции, зато потом будут усиленно равняться на вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы с 1 по 13 июня будете охотно подстраиваться под вторую половину и больше обычного опекать ее (его), заботиться, потакать капризам, постараетесь не делать ей (ему) больно.

За счет этого после 13-го числа вы получите от мужа (жены) все, чего хотите, а брак станет не только крепче, но и гораздо удобнее персонально для вас.

С детками в первых двух декадах вас ждут активные игры и развлечения, походы в кино и на аттракционы, а вот потом вы всерьез приобщите их к домашним делам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы с 1 по 13 июня озадачитесь физическим комфортом второй половинки, постараетесь сделать так, чтобы ее (его) существование стало проще и уютнее, избавитесь от факторов, провоцирующих многие ссоры, да и разговаривать по душам с ним (с ней) будете гораздо чаще.

После 13-го числа не исключены конфликты из-за нерациональных поступков мужа (жены), даже если он (она) ими станет демонстрировать свою любовь к вам.

Детей в первых двух декадах придется часто «строить», а вот потом вы с ними будете вместе чему-то учиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам с 1 по 13 июня будет не очень комфортно рядом с мужем (женой), так как его (ее) требования пойдут вразрез с вашими желаниями, к тому же кто-то из близкого окружения может спровоцировать семейные ссоры.

После 13-го числа общение со второй половинкой станет более чувственным, бытовые проблемы отойдут на задний план, а на первый выйдет стремление доставить друг другу удовольствие.

С детьми с 1-го по 20-е вы затеете какую-то растянутую по времени игру, а вот потом, вероятно, с радостью спихнете их родственникам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы с 1 по 13 июня, возможно, сделаете все, чтобы второй половинке было хорошо рядом с вами, и вам ответят тем же; исчезнут проблемы, мешающие адекватному общению, вы будете чутко улавливать потребности и настроение мужа (жены).

После же 13-го числа вероятны темпераментные ссоры и жаркие примирения в постели, но в основном вы постараетесь держаться от него (от нее) подальше.

Деток в первых двух декадах вы станете воспитывать по какой-то особой методике, а потом позволите им быть собой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы с 1 по 13 июня многое сделаете для второй половины, выполните давние обещания, будете ради ее (его) душевного спокойствия сдерживать какие-то свои порывы и откажетесь от раздражающей ее (его) привычки.

После 13-го числа вас с мужем (женой) ждут интересные вам обоим мероприятия и секс-марафон, обоюдные чувства станут острее, участятся «говорящие» подарки друг другу.

С детьми в первых двух декадах будет трудно из-за полного отсутствия взаимопонимания, а потом они сами к вам потянутся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас с 1 по 13 июня ждут частые ссоры с мужем (женой), и это может привести не только к кризису брака, но и к появлению рядом с вами другого мужчины (женщины).

Не принимайте поспешных решений и помните, что после 13-го числа откровенное желание второй половины заслужить вашу благосклонность и ее (его) любовь к вам многократно улучшат ситуацию.

С детьми в первых двух декадах будет хлопотно, но весело, а вот потом какие-то их привязанности станут чрезвычайно раздражать вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вас с 1 по 13 июня ждут повышенные бытовые хлопоты, направленные на создание уюта для второй половинки; скорее всего, вы учтете какие-то ее (его) желания и сделаете так, чтобы они стали реальностью.

После же 13-го числа в вас могут возобладать накопившиеся обиды, и вы начнете по-своему мстить мужу (жене), усложняя тем самым общение и интимное взаимодействие; не исключен и кризис брака.

С детьми в первых двух декадах будет легко, весело, понятно, а потом придется перманентно выслушивать их откровения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы с 1 по 13 июня будете полностью удовлетворены отношениями со второй половинкой, ее (его) желание сделать вас счастливее выйдет на новый уровень и приобретет интересные формы; не исключено и зачатие очередного наследника.

После 13-го числа любые ваши деяния на благо мужа (жены) принесут вам его (ее) благодарность, выраженную в подарках, признаниях в любви, качественном сексе.

С детьми в первых двух декадах придется часто прибегать к наказаниям, зато потом «дрессировка» даст отличные результаты.

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