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Зачем за невесту просили приданное
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Зачем за невесту просили приданное 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Приданое — это определенные ценности или имущество, которое выделяется родителями невесты для ее замужества. В современном мире такие традиции претерпели кардинальных изменений, но до сих пор не исчезли. Так почему же именно за невесту дают приданое?
Еще в писаниях античных времен встречаются упоминания о приданом. В те годы девушки из богатых семей выходили замуж для того, чтобы стать дополнением своего мужа. При этом основным предназначением родовых красавиц являлось продолжение рода двух семей.
Плата
Давая хорошее приданое за свою дочь, родители таким образом завлекали знатных мужей, а также заботились, чтобы их чада были обеспечены всем необходимым, когда придет время, переехать в другой дом. Кроме того приданое считалось некой «платой» мужчине за то, что он обязуется удерживать свою жену в обеспеченности и достатку, ведь былые времена молодожены сразу после свадьбы переезжали в дом семьи мужа.
В русских семьях собирать приданое начинали с самого рождения девочки. Как правило, этим делом занималась матерь, а после взросления ей помогала и сама дочь. Объем приданого впоследствии становился основным критерием подбора будущей жены: чем его больше, тем более выгодно смотрится девушка, и тем больше существует претендентов в мужья.
Девушки из бедных семей не имели приданого, и носили название бесприданницы, от чего шансов выйти замуж, у них было совсем мало. О приданом невесты говорили, не скрывая правды, а иногда и выставляли напоказ, с целью привлечения потенциально выгодных женихов.
Обязательные части приданного
В состав приданого более бедных семей входили предметы домашнего обихода: белье, постельные принадлежности, одежда, кухонная утварь и пр. Более знатные семьи дополняли все вышеперечисленное определенной суммой денег или драгоценными материалами. Приданое невесты помещалось в огромный сундук, которых хранился до дня свадьбы, когда родители невесты приносили или привозили ценный товар к двери дома будущего мужа, садились на него, и настоятельно требовали выкуп.
Несколько позже приданое невесты постепенно преобразилось в денежный эквивалент, фамильные драгоценности, недвижимое и движимое имущество. Таким образом, невеста с богатым приданым получала возможность приобрести социально-значимый статус при заключении брака с мужем обедневшего, но знатного рода. При помощи брака происходило эффектное объединение титула и имущества.
В современном мире сильно меняется отношение к браку, к мужчинам и женщинам, а потому само понятие «приданого невесты», как и традиции по его передаче исчезают.
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