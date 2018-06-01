Дмитрий Маликов обратился к фанатам

Певец Дима Маликов записал обращение к своим читателям в Инстаграме.

Артист рассказал, что совсем недавно выпустил клип «Последний романтик», основной посыл которого — любовь, молодость, желание встретить свою половину и провести с ней всю жизнь.

"Давайте же сделаем так, чтобы любовь множилась, давайте делиться своей любовью!" — обратился к своим поклонникам Маликов и пригласил принять участие в конкурсе на самое романтичной видео. Для того, чтобы принять участие, достаточно снять небольшой клип на песню «Последний романтик» со своей половинкой. В видео пара должна обниматься, целоваться, всячески проявлять свои светлые романтические чувства.

Лучшие видео Маликов обещал выложить на своей странице, а 20 июня — выбрать победителя. Авторы самого яркого и страстного поцелуя смогут выиграть поездку на море на двоих.