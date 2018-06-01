Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски обрадовались друг другу на светском вечере

Дженнифер Лоуренс не лукавила, когда говорила, что после расставания они с Дарреном Аронофски остались хорошими друзьями. Пара весело болтала на церемонии вручения премии Бруклинской академии музыки BAM Gala в Нью-Йорке, причем, судя по всему, Дженнифер и Даррен были действительно рады видеть друг друга и даже не отказались вместе сфотографироваться (чего не позволяли себе даже во время романа).

«Я очень счастлива, что нахожусь здесь сегодня вечером. Хочу выразить благодарность моему очень хорошему другу, Даррену Аронофски», — произнесла Джен со сцены и вручила режиссеру награду, добавив, что гордится их совместной работой над фильмом «Мама!».

Несмотря на то что Дженнифер приписывают отношения со сценаристом из Киева Джином Ступницки, на мероприятие она пришла одна. Ну, как одна… Чтобы не скучать, Джен взяла с собой маленькую собачку Пиппи, в которой она души не чает. «Дженнифер использовала каждую свободную минуту, чтобы поиграть с Пиппи, и с радостью позволяла другим тискать ее щенка», — рассказал инсайдер. Своего любимого пса Смаджа привел и Джереми Айронс , который также был гостем вечера.

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