Светлана Бондарчук закрутила роман с копией бывшего мужа

Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram фото своего нового возлюбленного. Поклонников удивила странная особенность мужчины.

Своего нового возлюбленного Светлана рассекретила лишь в январе этого года. Бондарчук объявила, что состоит в отношениях с фотографом Сергеем Табуновым.

Внешность мужчины раскрыла близкая подруга Светланы — Надежда Оболонцева. Именно на опубликовала в Сети первую совместную фотографию влюбленных.

Теперь и сама Бондарчук не стесняется показывать Табунова. Она переодически публикует в Instagram кадры с любимым мужчиной. «Табунов! С днем!», — подписала Светлана недавно выложенную в Сеть серию снимков с торжества Сергея.

Поклонники Бондарчук, изучив кадры, пришли к выводу, что новый избранник Светланы поразительно похож на ее бывшего мужа в молодости. «Он прям на Федьку молодого похож», «Копия Бондарчук, правда», «Я поначалу и не узнала, думала Бондарчук», «Классно смотритесь вместе», — написали Светлане фанаты.