Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего

С любимыми позами обычно все понятно, предпочтения в разных странах не сильно отличаются. Среди поз, которые не слишком нравятся женщинам, лидирует 69, но есть и другие варианты. И вот почему.

18+

69

«Она скучная, и наверняка ее придумали люди, которые очень хотели телесного совпадения, но у них ничего не вышло. Лучше заниматься оральным сексом по очереди!» — Кристина, 26 лет.

«Я бы хотела, чтобы наши носы не утыкались в интимные органы», — Лариса, 29 лет.

«Она страшно неудобная, и я не люблю делать несколько дел одновременно», — Мария, 30 лет.

«Мой муж очень высокий, мне неудобно. К тому же не хочется концентрироваться на том, чтобы и давать, и получать», — Анжелика, 27 лет.

Секс в душе

«Попробовали один раз — больше никогда! Скользко, мокро и неудобно», — Ольга, 30 лет.

«Если вам нравится вода в глазах, носу и по всему телу — попробуйте. Мне — нет», — Арина, 27 лет.

Стоя

«Я не орангутанг, я не могу так выворачиваться и сохранять равновесие», — Людмила, 28 лет.

«Если это показывают в порнофильме, это совсем не значит, что в жизни будет так же», — Юлия, 25 лет.

«Когда я балансирую на одной ноге или опираюсь на что-то неустойчивое, о каком удовольствии я могу думать?!» — Диана, 24 года.

Сверху

«У меня сразу сводит мышцы», — Алеся, 28 лет.

«Парень вечно боится, что я ему что-нибудь сломаю, это очень раздражает», — Наталья 30 лет.