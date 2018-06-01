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Защитник «Баффало» Антипин женился
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Защитник «Баффало» Антипин женился 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фотографию со свадьбы в Инстаграме выложил его друг, нападающий «Локомотива» Даниил Апальков. Торжество состоялось в России.
Публикация от Danil Apal'kov (@apal40) 1 Июн 2018 в 7:20 PDT
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