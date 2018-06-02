12 способов первой познакомиться с мужчиной

Смелость — это качество, которое помогло многим девушкам, обладающим им. Ведь мужчины порой так застенчивы и нерешительны. Конечно, никто не хотел бы навязывать себя кому-то, а то и хуже — быть отвергнутой, поэтому мы подготовили проверенные способы для ненавязчивого знакомства с мужчиной вашей мечты.

Распространенное мнение о том, что девушка не должна знакомиться первая, ушло в небытие уже давно, а вот поговорка о лежачем камне, под который не течет вода, остается актуальной до сих пор. Но что если вы были бы и рады проявить инициативу, да вот только не знаете, с чего начать? О том, как познакомиться с мужчиной, чтобы это не было навязчиво или глупо, мы выяснили у психологов и сексологов центра семейного и сексуального образования Secrets.

Попросите помощи

Что нравится мужчинам больше, чем женщины? Пожалуй, только чувство, что они этим женщинам нужны и важны. Чтобы дать мужчине почувствовать свою важность, пусть даже в жизни совершенно незнакомой женщины, просто попросите у него помощи. Не можете достать товар с верхней полки в магазине или боитесь перейти дорогу на оживленной улице — порядочный мужчина не откажет женщине в таких незначительных мелочах. А уж в том, чтобы познакомиться, тем более.

Помогите ему

Хотя мужчины и не любят признавать, что иногда им тоже нужно чье-нибудь плечо или рука, но это, без преувеличений, именно так. Можете предложить ему укрыться под вашим зонтом от дождя или помочь собрать бумаги, которые разбросал ветер. Мужчина обязательно поспешит выразить свою благодарность. А вот и повод обменяться номерами телефонов!

Угостите его кофе

Или чаем. Или десертом. Этот шаг хорош в том случае, если в вашей любимой кофейне каждое утро появляется мужчина, на которого вы уже очень давно положили глаз. А если и положили, то наверняка уже знаете, какие напитки он предпочитает. В следующий раз можете прийти раньше обычного и заказать в дополнение к своему кофе то, что любит он, и приятно удивить его. После такого попадания в яблочко разговор обязательно завяжется.

Подберите правильные первые слова

Все эти техники пикапа из разряда «А не нужна ли вашей маме невестка?» — это прошлый век и вариант скорее для сериала на федеральном канале, чем для реальной жизни. Начать знакомство помогут нейтральные фразы или легкие комплименты, которые не смутят ни вас, ни мужчину. Если вы все-таки теряетесь в поисках нужной фразы, попробуйте просто сказать мужчине, что он вам симпатичен и вы были бы не против с ним познакомиться.

Найдите общие интересы

Идеальный вариант — пойти на уроки парного танца или записаться в клуб для изучения английского языка. Людям со схожими интересами гораздо проще найти общий язык или начать общаться, потому что они уже знают друг о друге хотя бы одну вещь — страсть к выбранному хобби.

Создайте ситуацию, в которой мужчина сам захочет с вами познакомиться

Мужчины, как известно, охотники и гораздо больше любят добиваться женщину сами. Но для того, чтобы мужчина проявил инициативу, нужно дать ему понять, что она не будет напрасной. Поэтому, если вы увидели мужчину, с которым хотите познакомиться, дайте ему понять, что вы сами не против. Все, что понадобится, — немного кокетства. А кто, как не женщины, умеют стрелять глазами и соблазнять, ничего при этом не делая?

Просто начните разговор первая

Представьте такую ситуацию: вы обедаете в кафе, едете в электричке, сидите в парке, а напротив — красавчик, каких не видывал свет, обаятельный и сексуальный. Но если он не спешит заговорить с вами, почему вы должны упускать возможность? В таких ситуациях лучше начать с простого флирта без слов, чтобы понять, интересны ли вы мужчине. Переглядываться и улыбаться друг другу можно бесконечно долго, главное — не упустить момент, когда к нему за обедом кто-то присоединится или электричка доставит его на нужную станцию.

Попросите его вас сфотографировать

Обычно фотографировать женщин для мужчин сплошная пытка, если, конечно, это не профессиональные фотографы, а вы не позируешь топлес. Но, держа вас «на мушке» фотоаппарата, он, вероятнее всего, успеет оценить все ваши прелести: и фигуру, и волосы, и глаза. А уже после можно переходить и к знакомству.

Пока стоите в пробке

Терять драгоценные минуты, стоя в огромной пробке, пока едете по делам, вовсе не обязательно. Особенно когда ваш «сосед» по пробке симпатичный и тоже скучающий мужчина. К тому же подмигнуть ему фарами — это совершенно новый уровень флирта.

Подойдите к нему на улице

Этот способ может показаться нудным и древним — действительно, вы же не будете, словно кошка, ловить мужчин, как мышей. Но если вдруг где-нибудь в городе вы увидите привлекательного парня, то почему бы не попробовать подойти к нему прямо на улице? На самом деле смелость берет города, и мужчина, который хотя бы раз знакомился с девушкой, высоко оценит такой шаг со стороны представительницы прекрасного пола. Для таких знакомств лучше выбирать выходные дни и время после полудня, когда никто никуда не спешит и все настроены на расслабление и отдых.

В лифте тоже можно знакомиться?

Не можно, а нужно. Особенно тогда, когда вы каждое утро в одном и том же составе преодолеваете молчаливый, полный напряжения путь от одного этажа к другому. Если не знаете, как начать разговор, попросите мужчину нажать кнопку с нужным этажом вместо вас — это положит начало беседе. Ну а дальше действуйте по обстоятельствам.

Познакомьтесь в Интернете

Это, конечно, не самый надежный способ — за аватаркой в социальных сетях может скрываться кто угодно, — но в то же время самый менее энергозатратный. Писать сообщения эмоционально легче, чем с ходу отвечать на заданный в реальной жизни вопрос. В социальных сетях у вас есть время для того, чтобы подумать над ответом и не ляпнуть какую-нибудь глупость в приступе стеснения. К тому же сейчас существует огромный спектр дейтинговых приложений для знакомств онлайн, которые предназначены именно для тех, кто жаждет общения.