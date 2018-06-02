Угостить кофе, найти общие интересы и еще 10 способов первой познакомиться с парнем

Смелость — это качество, которое помогло многим девушкам, обладающим им. Ведь мужчины порой так застенчивы и нерешительны. Конечно, никто не хотел бы навязывать себя кому-то, а то и хуже — быть отвергнутой, поэтому мы подготовили проверенные способы для ненавязчивого знакомства с мужчиной твоей мечты.

Распространенное мнение о том, что девушка не должна знакомиться первая, ушло в небытие уже давно, а вот поговорка о лежачем камне, под который не течет вода, остается актуальной до сих пор. Но что если ты была бы и рада проявить инициативу, да вот только не знаешь, с чего начать? О том, как познакомиться с мужчиной, чтобы это не было навязчиво или глупо, мы выяснили у психологов и сексологов центра семейного и сексуального образования Secrets.

Что нравится мужчинам больше, чем женщины? Пожалуй, только чувство, что они этим женщинам нужны и важны. Чтобы дать мужчине почувствовать свою важность, пусть даже в жизни совершенно незнакомой женщины, просто попроси у него помощи. Не можешь достать товар с верхней полки в магазине или боишься перейти дорогу на оживленной улице — порядочный мужчина не откажет женщине в таких незначительных мелочах. А уж в том, чтобы познакомиться, тем более.

Хотя мужчины и не любят признавать, что иногда им тоже нужно чье-нибудь плечо или рука, но это, без преувеличений, именно так. Можешь предложить ему укрыться под твоим зонтом от дождя или помочь собрать бумаги, которые разбросал ветер. Мужчина обязательно поспешит выразить свою благодарность. А вот и повод обменяться номерами телефонов!

Или чаем. Или десертом. Этот шаг хорош в том случае, если в твоей любимой кофейне каждое утро появляется мужчина, на которого ты уже очень давно положила глаз. А если и положила, то наверняка уже знаешь, какие напитки он предпочитает. В следующий раз можешь прийти раньше обычного и заказать в дополнение к своему кофе то, что любит он, и приятно удивить его. После такого попадания в яблочко разговор обязательно завяжется.

Все эти техники пикапа из разряда «А не нужна ли вашей маме невестка?» — это прошлый век и вариант скорее для сериала на федеральном канале, чем для реальной жизни. Начать знакомство помогут нейтральные фразы или легкие комплименты, которые не смутят ни тебя, ни мужчину. Если ты все-таки теряешься в поисках нужной фразы, попробуй просто сказать мужчине, что он тебе симпатичен и ты была бы не против с ним познакомиться.

Идеальный вариант — пойти на уроки парного танца или записаться в клуб для изучения английского языка. Людям со схожими интересами гораздо проще найти общий язык или начать общаться, потому что они уже знают друг о друге хотя бы одну вещь — страсть к выбранному хобби.

Мужчины, как известно, охотники и гораздо больше любят добиваться женщину сами. Но для того, чтобы мужчина проявил инициативу, нужно дать ему понять, что она не будет напрасной. Поэтому, если ты увидела мужчину, с которым хочешь познакомиться, дай ему понять, что ты сама не против. Все, что понадобится, — немного кокетства. А кто, как не женщины, умеет стрелять глазами и соблазнять, ничего при этом не делая?

Представь такую ситуацию: ты обедаешь в кафе, едешь в электричке, сидишь в парке, а напротив — красавчик, каких не видывал свет, обаятельный и сексуальный. Но если он не спешит заговорить с тобой, почему ты должна упускать возможность? В таких ситуациях лучше начать с простого флирта без слов, чтобы понять, интересна ли ты мужчине. Переглядываться и улыбаться друг другу можно бесконечно долго, главное — не упустить момент, когда к нему за обедом кто-то присоединится или электричка доставит его на нужную станцию.

Обычно фотографировать женщин для мужчин сплошная пытка, если, конечно, это не профессиональные фотографы, а ты не позируешь топлес. Но, держа тебя «на мушке» фотоаппарата, он, вероятнее всего, успеет оценить все твои прелести: и фигуру, и волосы, и глаза. А уже после можно переходить и к знакомству.

Терять драгоценные минуты, стоя в огромной пробке, пока едешь по делам, вовсе не обязательно. Особенно когда твой «сосед» по пробке симпатичный и тоже скучающий мужчина. К тому же подмигнуть ему фарами — это совершенно новый уровень флирта.

Этот способ может показаться нудным и древним — действительно, ты же не будешь, словно кошка, ловить мужчин, как мышей. Но если вдруг где-нибудь в городе ты увидишь привлекательного парня, то почему бы не попробовать подойти к нему прямо на улице? На самом деле смелость берет города, и мужчина, который хотя бы раз знакомился с девушкой, высоко оценит такой шаг со стороны представительницы прекрасного пола. Для таких знакомств лучше выбирать выходные дни и время после полудня, когда никто никуда не спешит и все настроены на расслабление и отдых.

Не можно, а нужно. Особенно тогда, когда вы каждое утро в одном и том же составе преодолеваете молчаливый, полный напряжения путь от одного этажа к другому. Если не знаешь, как начать разговор, попроси мужчину нажать кнопку с нужным этажом вместо тебя — это положит начало беседе. Ну а дальше действуй по обстоятельствам.

Это, конечно, не самый надежный способ — за аватаркой в социальных сетях может скрываться кто угодно, — но в то же время самый менее энергозатратный. Писать сообщения эмоционально легче, чем с ходу отвечать на заданный в реальной жизни вопрос. В социальных сетях у тебя есть время для того, чтобы подумать над ответом и не ляпнуть какую-нибудь глупость в приступе стеснения. К тому же сейчас существует огромный спектр дейтинговых приложений для знакомств онлайн, которые предназначены именно для тех, кто жаждет общения.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK