Дженнифер Энистон хочет встречаться с мужчинами младше себя

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Дженнифер Энистон и Джастин Теру хоть и расстались хорошими друзьями, сохранить дружбу они вряд ли смогут. Всему виной поведение Джастина, который меняет одну красотку на другую, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Джен устала это терпеть и, по сообщению журнала Life&Style, попросила друзей познакомить ее с интересным мужчиной. Причем не ровесником, а младше нее. Если это правда, уверены: скоро Джен нас удивит. Ей достаточно лишь спросить совета у подружки Кортни Кокс , которая была замужем за Дэвидом Аркеттом , моложе нее на 7 лет, а сейчас встречается с музыкантом Джонни Макдэйдом, младше на 12 лет! Да и телеведущая Эллен Дедженерес уверена, такая роскошная женщина, как Джен, долго одна не останется.

Что движет Дженнифер? Скорее всего, обида на бывшего супруга, ведь если она появится вместе с молодым спутником перед камерами, то сделает Джастину больно. Так же как и он ей, когда меняет Селену на Обри, Обри на Эрику, Эрику на Лору, а Лору, возможно, на Эмму Стоун . Да-да, не удивляйтесь, Джастину приписывают роман и со звездой « Ла-Ла Ленда »: сначала они вместе покинули Met Gala, а потом несколько дней почти не расставались на Лазурном побережье, куда приехали на показ Louis Vuitton Resort 2019 в Сен-Поль-де-Ванс!

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