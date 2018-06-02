«Это была спецоперация СБУ» и «Баченко жив»: какие фразы нельзя говорить мужчине после секса

В Twitter обратили внимание на публикацию Алексея Белякова «Что не стоит говорить мужчине после секса». Автор отметил, что девушке нельзя иронично или отрицательно оценивать действия партнера, немедленно требовать продолжения или спрашивать, было ли ему хорошо. Известно, что текст неоднократно публиковался в различных изданиях и блогах еще с 2017 года, но интерес к нему возник после появления в «Яндекс. Дзене» в пятницу, 1 июня.

«За многие годы общения с девушками я вывел несколько простых правил, чего им не стоит делать после секса. И точно знаю, что другие мужчины их подтвердят», — утверждает журналист, писатель и сценарист Алексей Беляков, рассуждая о фразах, которые женщинам не стоит произносить в присутствии мужчины. Особенно после секса. Особенно если у вас на него далеко идущие планы. «Мужчины — не только нежные, а еще и не слишком сложные существа. Одним словом можно убить их страсть», — предупреждает Алексей.

Пользователи Сети отреагировали на статью Белякова. Масса твитов появилась за прошедший вечер с сервисе микроблогов. Вспомнили «убийство» Аркадия Бабченко, закон Евросоюза о персональных данных и поспорили о готовке пельменей.

Мы приводим некоторые из них.

Есть и те, кто рассказал, чего не стоит говорить девушке после секса с ней.