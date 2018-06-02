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Анна Седокова поддержала Риту Дакоту: «Это наш крик души!»
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Анна Седокова поддержала Риту Дакоту: «Это наш крик души!» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Когда я родила первую малышку, мне было 21. У ребёнка появился ребёнок и она изменила мою жизнь навсегда. Иногда я читаю комментарии, о том, что я умею только рожать. Вот она опять родила. Я читаю и думаю, что те, кто пишет так, ничего не знает о счастье. А Рита Дакота знает. О счастье и о боли, — написала в социальных сетях Анна Седокова о премьере сингла и клипа коллеги. — „Нежность“ — это больше, чем песня. Это Благотворительный проект, это крик души! Я горжусь очень тобой, @ritadakota и счастлива жить с тобой на одной планете! Всем мамам посвящается»
Напомним, что накануне премьеры «Нежности» Рита Дакота откровенно рассказала о тяжелой послеродовой депрессии. Эта история оказалась понятна многим женщинам. «Когда у тебя не выходит простым человеческим языком объяснить, что происходит в твоей душе (даже близким людям, не то что миллиону незнакомых) — ты делаешь это через музыку», — говорит Рита.
А у Анны Седоковой также случилось значимое событие: она создала группу в социальных сетях (ссылку можно найти в инстаграме певицы), в которой адвокаты и женщины, которых бывшие мужья лишают права видеть детей, будут помогать друг другу. Напомним, что сейчас бывший муж через американский суд пытается лишить Анну Седокову родительских прав и певица может видеть среднего ребенка только в присутствии надзирателя.
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