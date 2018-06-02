«Лучший секс после 50»: признания девственников

Современное общество принято считать как никогда свободным и раскрепощенным. Однако у нынешней «распущенности» есть и обратная сторона — некоторые люди вообще не занимаются сексом.

Кто-то из них в отчаянии, а кто-то — вполне доволен жизнью. Кто-то десятилетиями ждет большой и вечной любви, а кто-то бессилен перед страшными комплексами.

Сегодня Anews предложит вашему вниманию откровения людей, оставшихся девственниками после 30, 40 и даже 50 лет.

30+. «Заморачиваться о сексе „для галочки“ не собираюсь»

«Стоит выйти на улицу, тут же наткнешься на рекламный щит — двое сжимают друг друга в объятиях. Иду в кино или читаю роман — и обязательно попадаю на эротические сцены.

Открываю журнал — и взгляд выхватывает заголовки вроде «Как покорить его в постели?». Я живу в мире, где все непрерывно занимаются любовью. Все, кроме меня».

Грусть и ощущение собственной неполноценности — частый рефрен в откровениях людей, чья сексуальная жизнь никак не может стартовать.

«Я страдаю оттого, что у меня никого нет и никогда не было. Секс — одна из форм общения, но она мне недоступна и в 32 года. Засыпая, я обнимаю подушку, чтобы была хоть иллюзия присутствия другого человека. Естественно, я мастурбирую, но потом чувствую себя еще более несчастным. Можно компенсировать отсутствие секса, но не дефицит нежности».

В чем причины подобных ситуаций? Они бывают разными, от психологических до сугубо физиологических.

«Моя мать не говорила ничего плохого о сексе. Просто советовала подождать: главное — это учеба; береги себя для того, кто будет тебя достоин… Так что у меня не сексуальная, а эмоциональная проблема: я никогда не влюблялась».

«Я не знаю, почему со мной этого все еще не произошло. Когда мне было двадцать, я ждала, что встречу «того самого», «единственного». Я всегда была застенчивой, мне было трудно идти на контакт.

Мне казалось, что я еще не готова, еще не пришло время и тому подобное. Я была наивной идеалисткой, ждала принца… В 30 я посвятила себя работе. Теперь у меня ощущение, что я что-то упустила…»

anews

«Причина, по которой я девственник в 32 года, заключается в том, что у меня очень большой член. Женщины, которых я встречал, очень напрягались, думая о половом акте. Правда, я занимался петтингом и даже состоял в долгосрочных отношениях. Я знаю, что некоторые женщины любят мужчин с большими членами, просто я еще не нашел такую».

Драматичные нотки все же звучат далеко не во всех рассказах:

«Сначала я плотно занимался учебой, потом работал в торговом центре 5 с половиной лет — и там как-то все сильно замоталось, я вообще начал ненавидеть людей. При этом знакомиться пытался, но не особенно упорно, больше для самооправдания — попробовал, молодец. После начал бизнес-проект, и вся голова была занята им.

К 31 году я все-таки начал приходить к мысли, что надо бы построить отношения. Зарегистрировался на сайте знакомств, начал переписываться. Сейчас, в 33, у меня есть девушка, но секс я рассматриваю как некий итог отношений. Если у нас все разовьется — отлично. Если нет — заморачиваться о сексе «для галочки» не собираюсь».

40+. «Решила беречь себя для мужа и все еще надеюсь»

Поиски «прекрасного принца» могут завести женщину и за 40-летний рубеж.

«В молодости я была очень религиозна, поэтому не спала со своим парнем в университете — он вполне мог бы быть первым. С тех пор просто не попадались подходящие люди.

Мне никогда не нравилась идея «секса на одну ночь». Я ласкалась с мужчинами, но до самого акта не доходило — к счастью, мне встречались такие, которые способны остановиться. Правда, и встречаться со мной в таком режиме никто не рвался. Один был, но я поняла, что ему была нужна только «заметка в личное дело о совращении девственницы».

Только недавно, к 42 годам, мне попался правильный человек. Он старше меня и прошел через болезненный развод, так что мы не торопимся. Я не говорила ему, что девственница, но, думаю, его это не отпугнет. Я чувствую в нем родственную душу».

Религия может не только мешать сексу, но и скрашивать ощущение от одиночества:

«В жизни бывают моменты, когда нужно сделать выбор. Я решила беречь себя для мужа и все еще надеюсь, что эта встреча произойдет.

Но я не жалею, что у меня до сих пор нет сексуальной жизни. Когда-то это было для меня тяжелым испытанием, но вера помогла мне его преодолеть».

Некоторые к 40 годам уже свыкаются со своей жизнью. Их беспокоит не отсутствие секса, а реакция окружающих на эту необычную ситуацию.

«Вначале по поводу девственности я переживал сильнее, в 20-25 лет, когда все мои знакомые уже имели либо любовные связи, либо жену. Но я себя успокаивал, что вся жизнь впереди и я все успею — я же, типа, молодой еще.

Но время шло, а я все тянул с решением этого вопроса и постепенно настолько свыкся с моим статусом, что мне стало тупо лень его менять — тем более, гормоны с возрастом поутихли, и глупостей из-за них, бросившись в объятия первой попавшейся шлюхи, я уже не совершу.

Все устоялось и я привык, мне стало удобно не касаться этой темы вообще и жить в свое удовольствие.

Так сложилось в нашем обществе, что каждый из нас вынужден считаться со сложившимися в нем стереотипами. Есть, конечно, люди, плюющие на мнения общества и живущие как им хочется, но таких мало.

Я отношусь к большинству и поэтому скрываю, что я девственник, так как это будет плохо истолковано и навредит моей репутации. А она достаточно хорошая, так как я, как это не странно, довольно привлекателен внешне, приятный собеседник с отличным чувством юмора (так считают окружающие), достаточно образован и воспитан. Узнай все эти люди правду — возможно, они не поверят, станут относиться ко мне с предубеждением, да и позорно все это как-то…».

50+. «Поздравляю молодоженов, что не повторили мою ошибку»

Некоторые соображения, изложенные выше, могут перевести человека и через 50-летний рубеж, и через 60-летний, и так далее. Разброс ситуаций здесь довольно велик. Девственность могут хранить глубоко романтичные и религиозные люди, полностью уверенные в своем выборе.

«Бог создал секс, чтобы два человека соединялись в одно. Соединялись не только телами, но главное — душами. Да, секс может приносить сильное физическое удовольствие. Но по-настоящему высшее наслаждение возможно, только если в постель ложатся люди, духовно родственные друг другу. И сейчас, в день своего 50-летия, я хочу заявить, что собираюсь хранить девственность, потому что меня интересует только самое лучшее, а не простое физическое удовольствие».

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Для некоторых же девственность в столь позднем возрасте — горький итог долгой и несчастной жизни.

«У меня с детства дефект внешности — глаза смотрят в разные стороны. И вкупе с тяжелой атмосферой, которую создавал в семье отец, это сделало меня очень зажатым, особенно в плане секса. Женщины любят уверенных в себе, а во мне эта уверенность полностью задавлена. Если на меня и реагировали, то говорили, что я милый. Но это не то, что нужно женщинам.

Сейчас мне 58 лет, я засыпаю в одиночестве ночью, а утром просыпаюсь и только спустя какие-то мгновения осознаю, что до сих пор одинок. Как будто тебе каждый раз снится один и тот же кошмар».

Самый известный девственник на отечественных просторах — 65-летний Анатолий Вассерман — говорит о своей ситуации без надрыва, но следовать своему примеру не призывает:

«В одной из телепередач об асексуалах, куда меня пригласили в качестве экспоната, я предупредил: если меня кто-нибудь будет выставлять в качестве благотворного примера отказа от половой жизни, не поленюсь — встану и набью морду. По моему опыту, воздержание — дело малоприятное во всех отношениях. Ведь вопреки расхожему мнению думать о сексе меньше не получается».

«Полное отсутствие практики в половой жизни я компенсирую углубленным изучением теории. Еще в советское время изучил все имевшиеся тогда пособия по гинекологии и сексологии, а еще собрал изрядную по тому времени коллекцию эротики и порнографии. Коллекцию пополняю по сей день: коллекционерские рефлексы у меня развиты с раннего детства. Вот по молодости дал обет целомудрия, а теперь понимаю — может, зря? И хочется уже отказаться от запрета, но подозреваю, что в моем возрасте начинать половую жизнь как-то трудновато.

​У меня стандартное поздравление на свадьбах: «Поздравляю молодоженов, что не повторили мою ошибку». К тому же — какая жена меня выдержит, у меня свои привычки, к которым приспособиться невозможно. Даже самая лояльная партнерша убежит на третий день».

«Лучший секс — после 50»

Специалисты говорят, что относиться к девственности в преклонном возрасте можно по-разному, но совершенно точно не стоит впадать в депрессию и терять надежду.

«Не фокусируйтесь на количестве прожитых лет. Согласно свидетельству многих женщин, лучший секс у них был после 50, так что почему бы и не начать в «оптимальном» возрасте? Годы — не помеха к тому, чтобы менять свою жизнь и встречать что-то новое. Я знаю женщину, которая впервые вышла замуж в 72 года.

Никогда не поздно решить, чего вы хотите, и поставить перед собой цель. Особенно сейчас, с различными интернет-ресурсами, форумами и сайтами знакомств».