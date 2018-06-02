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Прилучный взбесился из-за разговоров о 28-летней пассии
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Прилучный взбесился из-за разговоров о 28-летней пассии 

Дни.ру 1 час назад
Павел Приличный не выдержал и прокомментировал слухи о расставании с Агатой Муцениеце. Актер разразился гневной тирадой.
"Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек, так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад", — написал в Instagram Павел (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Актер отметил, что все что касается отношений относится только к двоим. «Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание», — отрезал он.
Ранее о расставании с мужем высказалась Агата Муцениеце. «Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами» — сообщила актриса.
Как писали Dni.Ru, о проблемах в звездной семье заговорили после того, как актеры удалили друг друга из соцсетей. Поклонники сразу же заподозрили Прилучного в измене. Уж очень неоднозначно, по мнению фанатов, выглядит общение Павла с 28-летней актрисой Лукерьей Ильяшенко. Артист выкладывает в Instagram фото Лукерьи и нахваливает ее талант, тоже самое в ответ делает девушка.
Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го — дочь Мия.
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