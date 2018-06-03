Тина Канделаки: измену надо прощать, если любишь

Известная телеведущая, журналист и бизнес-леди Тина Канделаки приняла участие в программе GazLive. Во время беседы с рэпером Бастой она рассказала, что измену считает поражением для пары, но вовсе не причиной для разрыва отношений. В целом, она весьма снисходительно относится к неверности, считая, что женщины сами виноваты в том, что мужчины выбирают других.

Тина Канделаки дала откровенное интервью, в ходе которого рассказала, что в юном возрасте обвиняла в предательстве бывших возлюбленных. Став взрослой и умудренной опытом женщиной, она больше не делает трагедии из измен. Более того, знаменитость считает, что неверность является следствием проблем в парах, а не того, что избранник оказался недостойным: «Взрослые люди понимают, что в жизни надо прощать и измену тоже, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь — простишь… Все происходит в жизни почему-то. Измена — это определенное поражение».

Ценным качеством в мужчинах Канделаки называет чувство юмора, без которого ей скучно общаться с ними. Она уверена, в наше время люди остаются вместе только при наличии сильного желания сохранить союз, других причин нет. Как известно, Тина в браке с бизнесменом Василием Бровко , который стал ее вторым мужем. Она указывает на то, что всегда ищет проблему в себе, а не во второй половине: «Если мне изменяет мужчина, значит, в этом виновата я! Значит, я что-то недодаю… Отношения — это как работа, как себе их организуем, так они и будут развиваться».

Подобные заявления многим фанатам телезвезды показались странными, ведь они уверены, что измена — это предательство, с которым нельзя мириться. Есть и те, которые полностью поддерживают позицию 42-летней красавицы: «Что-то вся эта „женская мудрость“ сравнима для меня с отчаянием». «Правильно говорит, это по молодости все черное и белое, без полутонов». «Как-то все утопично у нее, не согласна вообще». «Вот она мудрость, черпайте, дамы. Миритесь с изменщиками и продолжайте радоваться жизни с ними». «Мне подобное не понять. Если уже человек ушел налево, то попутного ему ветра». «Тина известна своими философскими рассуждениями, я с ней во многом согласна, но не в том, что измены можно и нужно прощать».

Тина Канделаки уверена — сохранить семью можно, если супруги развиваются как личности и работают над отношениями, в которых есть обоюдная заинтересованность. Она считает, что в противном случае союзы обречены.