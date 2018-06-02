Дарья Клюкинка и Виктория Короткова? Кто победит?

Уже завтра в эфир канала ТНТ выйдет заключительная серия самого романтичного шоу страны «Холостяк». За сердце Егора Крида борются Дарья Клюкинка и Виктория Короткова . С обеими девушками у музыканта связано много интересных моментов на шоу — с Дашей драматичных и страстных, а с Викой спокойных и романтичных. Однако, многие утверждают, что победительницей проекта станет именно Клюкина.

Девушка ещё в прошлом сезоне завоевала любовь публики благодаря своей простоте и доброте, а вместе с тем и хорошим умением флиртовать и добиваться любого мужчину.

Егор Крид сразу же обратил внимание на Дарью, почти в каждой серии между молодыми людьми посходили что-то страстное. Дело даже доходило до того, что Егор выгонял девушку с проекта, а затем снова возвращал. Однако, в предпоследней серии Холостяк начал сомневаться в искренности девушки после встречи с родителями. Поэтому доверие Егора к Даше подорвалась.

Кто станет победительницей проекта до сих пор непонятно. Но, однозначно, завтрашняя серия будет очень жаркой и интересной.