Смело! Кэти Перри заигрывает с Орландо Блумом в Instagram

У Кэти Перри (33), кажется, неплохое чувство юмора! На днях Орландо Блум (41) в своем Instagram выложил промо видео нового спектакля «Киллер Джо», в котором он играет детектива. Кэти решила не оставаться в стороне и прокомментировала пост возлюбленного, написав: «Мне нужен абонемент на эту задницу». Ну а когда певице начали писать комментарии фанаты, она поспешила заявить, что хотела отправить сообщение в личку.

Кстати, комментарий про пятую точку актера был не случаен, во время постановки Орландо раздевается, и Кэти, видимо, вдохновившись шоу в Лондоне, решила стать постоянным зрителем.

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Напомним, отношения Кэти и Орландо начались в 2016-м, правда, они продлились недолго: уже через год пара рассталась. Но пару месяцев назад звезд снова стали замечать вместе, а потом Перри и вовсе намекнула на помолвку.

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