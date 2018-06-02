У каких мусульман возможен временный брак

В период становления ислама наряду с традиционным обрядом бракосочетания существовало такое явление как временный брак — «никах –мута», заключаемый по общей договоренности между мужчиной и женщиной строго на определённый срок.

С течением времени этот довольно спорный в моральном отношении краткосрочный способ создания семьи был запрещён, но некоторые мусульмане шиитского толка, а точнее джафаритского мазхаба, продолжают практиковать его и в наши дни.

Причины появления «никах-мута»

Исторически временный брак возник на этапе перехода арабского общества от язычества к исламу и существовал на законных основаниях при пророке Мухаммеде и первых двух праведных халифах — Абу Бакре и Умаре.

Такое нравственное послабление было необходимым условием для безболезненного обращения в новую веру огромного числа идолопоклонников, которые не знали никаких ограничений во внебрачных половых связях. Однако после официального принятия арабскими племенами ислама начались постепенные ужесточения положения о временном браке, который, в конечном счете, стал прерогативой только воинов, распространявших в многочисленных походах мусульманское знамя.

Причиной, разрешавшей временные браки в армейской среде, была длительная разлука солдат с женами, а значит воздержание от плотских утех, которое отрицательно сказывалось на боевом духе.

Отцы-основатели ислама понимали, что беспрекословный запрет на внебрачные связи может привести не утвердившихся до конца в своей вере воинов к распутству, а всецело преданных религии бойцов довести до решения кастрировать себя. Таким образом, заключение временного брака давало им право на интимную близость без совершения греха прелюбодеяния.

Сунниты и шииты

Но вскоре пророк Мухаммед в окончательной форме наложил табу на «никах-мута», завещав истинным последователям ислама вступать только в полноценное супружество, соблюдая целомудрие, даря друг другу любовь и милосердие, прирастая детьми и новыми родственниками.

Мусульмане суннитского толка восприняли слова пророка и отказались от временного брака, а шииты, в лице джафаритского мазхаба, считают временный брак узаконенным шариатом, поскольку, по их мнению, в Коране нет суры, однозначно запрещающей этот вид внебрачной связи.

Суть временного брака

Для заключения временного брака и холостые, и женатые шииты могут брать в жёны, как мусульманку, так и представительницу другого вероисповедания. Главное условие, чтобы она не была замужем.

Целомудренной девушке имамы не рекомендуют начинать жизнь с временного брака, но если она настаивает на своём желании, прежде надо заручиться согласием отца или опекуна. Вдове или разведённой женщине решение по данному вопросу можно принимать самостоятельно.

Прежде, чем вступить в супружеские отношения стороны оговаривают срок их длительности (от нескольких минут до десятков лет) после истечения которого они обязаны разойтись без процедуры развода. Женщине, соглашающейся на «никах-мута» мужчина должен заплатить вознаграждение наподобие «махра», которое выплачивается супруге при создании обычной семьи.

На протяжении временного брака супруг обязан материально обеспечивать жену, но они не могут претендовать на имущество друг друга. Другое дело — дети, рождённые в этом союзе: они обладают всеми теми же правами, что чада, появившиеся в традиционном браке, признаются законными, находятся на содержании отца и претендуют на его наследство.

Одновременно мужчина может заключать неограниченное количество непостоянных браков, в то время как женщина в период временной семейной жизни должна хранить верность супругу, иначе за прелюбодеяние её ждет соответствующее наказание.

«Идда»

По окончании временного брака супруги при желании могут сколько угодно раз продлевать его на любой срок или же перевести его в разряд постоянного. Если принимается решение о пролонгации отношений с временным супругом, то жена может без промедлений вступать с ним в интимную связь.

В случае, если супружеская чета решит расстаться, женщина может начать искать нового мужа только когда пройдет время «идда» — период после развода или смерти мужа, необходимый для определения вероятной беременности дамы.

Данный промежуток длится 4 месяца и 10 дней и при надобности упрощает процедуру установления отцовства. Женщина, выдерживающая «идда», называется «ихдад» и находится на полном обеспечении бывшего временного мужа.

Временный брак без интима

Помимо временных браков, создающихся для удовлетворения плотских желаний, существуют аналогичные союзы без сексуальной подоплёки.

Поскольку в исламе женщине запрещается длительное время находиться в обществе постороннего мужчины, возникают ситуации, при которых необходимо заключение временных союзов без интима.

Популярность временного брака без близости возрастает в период хаджа, когда одиноким женщинам нужно мужское сопровождение при совершении религиозного паломничества.

Часто этой возможностью пользуются сиделки и домработницы, а также молодые девушки, которые с разрешения отца, после заключения такого временного брака могут спокойно проводить досуг наедине с молодым человеком, лучше узнавая друг друга, не переходя границы дозволенного.

Если же преходящую семью на условиях отсутствия постельных утех создаёт вдова или разведённая женщина, то в период брака она может изменить своё отношение к этому вопросу и согласиться на интимную связь. Но в этом случае, если у неё появится ребенок, он будет считаться незаконнорождённым и не сможет претендовать на имя и наследство отца.

Легализация древнейшей профессии

Суннитские, а также некоторые шиитские, богословы считают временные браки образцом легализованной проституции, поскольку женщина за свои сексуальные услуги получает от мужчины вознаграждение.

Но приверженцы джафаритского мазхаба утверждают, что таким образом они напротив лишают женщину возможности вести беспорядочную половую жизнь, ведь в течение временного брака она не должна изменять супругу, а по его завершении обязана выждать «идда».