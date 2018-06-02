«Определитесь уже!»: Лиза Арзамасова запутала фанатов количеством мужчин

Лиза Арзамасова озадачила фанатов частыми фотоснимками с разными кавалерами. Долгое время следящие за жизнью актрисы были уверены, что ее сердце принадлежит Родиону Газманову , но сейчас они уже сомневаются в этом.

Елизавета опубликовала новый снимок, на котором предстала в компании своего коллеги Филиппа Бледного. Безусловно, то, что молодых людей связывают рабочие отношения, еще не является поводом для подозрения их в романе. Но фанаты не успокоятся и продолжат гадать, пока красавица сама официально не объявит имя своего возлюбленного. Комментирующие решили, что Лиза действительно некоторые время была связана любовными отношениями с Родионом Газмановым, но сейчас звездная парочка разошлась. Неизвестно, почему публика сделала такой вывод, может, потому что певец все меньше появляется в микроблоге девушки, которая начала активно публиковать снимки с другими молодыми людьми.

Поклонники попросили звезду «Папиных дочек» развеять все домыслы и признаться, наконец, с кем же она встречается. Видно, что девушка обворожила не одного представителя сильного пола, с кем работала на одной площадке, но на кого пал выбор сердцеедки, так и остается за завесой недосказанности. «Господи, как не зайди — то с одним, то с другим. Определитесь уже!» «Вы с Бледным или с Газмановым, понять никак не могу!» «Мне кажется, они с Родионом не вместе» «Постоянно фотографии с разными мужчинами! Почему вы не фотографируетесь с коллегами женского пола?» «Этот парень рядом с вами нравится мне больше всех!»

Недавно обитатели Инстаграма увидели фотографию Елизаветы с другим коллегой. Им показалось, что со взрослым брутальным мужчиной актриса смотрится куда интереснее