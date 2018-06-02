Ещё
Бруклина Бекхэма застали с его новой девушкой в Макдональдсе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бруклина Бекхэма застали с его новой девушкой в Макдональдсе 

Журнал ОК! 1 час назад
После того, как Бруклин Бекхэм расстался с актрисой Хлоей Морец, его неоднократно фотографировали с разными девушками. Сначала был замечен целующимся с моделью Playboy Лекси Вуд, а затем сам опубликовал фотографию с Синди Кимберли на музыкальном фестивале Coachella.
Буквально месяц назад пользователи интернета заговорили о том, что старший сын Бекхэмов закрутил роман с британской танцовщицей Лекси Пантеррой. Поводом для обсуждения стала новая фотосесси девушки, которую проводил сам Бруклин. После этого инсайдер высказался о том, что молодые люди постоянно флиртуют и стараются проводить много времени вместе.
Похоже, это действительно так. Теперь фотографы поймали пару, когда они отправлялись в Макдональдс.
Журнал ОК!: последние новости
Прилучный опроверг догадки пользователей о романе Эмма Стоун впервые прокомментировала слухи о своем романе с Джастином Теру Кейтлин Дженнер отказалась приходить на свадьбу сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?6
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»17
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ96
Киркоров показал скандальное фото с Королевой4
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение