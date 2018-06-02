Бруклина Бекхэма застали с его новой девушкой в Макдональдсе

После того, как Бруклин Бекхэм расстался с актрисой Хлоей Морец , его неоднократно фотографировали с разными девушками. Сначала был замечен целующимся с моделью Playboy Лекси Вуд, а затем сам опубликовал фотографию с Синди Кимберли на музыкальном фестивале Coachella.

Буквально месяц назад пользователи интернета заговорили о том, что старший сын Бекхэмов закрутил роман с британской танцовщицей Лекси Пантеррой. Поводом для обсуждения стала новая фотосесси девушки, которую проводил сам Бруклин. После этого инсайдер высказался о том, что молодые люди постоянно флиртуют и стараются проводить много времени вместе.