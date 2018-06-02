Неспортивное поведение: футболисты расстаются со «звездными» женами из-за измен

Дочь сенатора Тюльпанова появилась в жизни Александра в непростой момент: тогда, в 2014-м, мужчина судился с бывшей гражданской женой Екатериной за право опеки над годовалым ребенком. Разбирательства закончились (кстати, в пользу Кержакова), футболист познакомился с родителям Миланы и понравился им — ничто не мешало влюбленным сыграть роскошную свадьбу в 2015 году. Через два года Милана подарила возлюбленному сына Артемия — сложилась новая счастливая семья. Но спустя несколько месяцев, когда папарацци засняли Александра с таинственной брюнеткой, публика стала поговаривать об интрижках мужчины на стороне. Первое время Милана супруга защищала, но в мае заявила о расставании: «Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы». Однако точка в отношениях пары еще не поставлена.

Александр и Милана Кержаковы. Фото: Глуз Александр

11 совместно прожитых лет для пары были счастливыми, несмотря на ссоры и противоречия. А вот расставание оказалось более чем запутанным. Татьяна и Владислав не раз объявляли о разрыве, мирились, меняли решение. Финальное признание прозвучало в декабре 2016-го после слов Булановой о предательстве близких людей — и супруги действительно развелись. Правда, позже вместе праздновали день рождения певицы на романтическом ужине, да и по-прежнему продолжают жить под одной крышей. Среди причин разрыва фигурировала неверность Радимова: еще три года назад об отношениях с футболистом заявила фитнес-тренер Ирина Яковлева . Буланова лишь пожалела женщину и продолжила уверять: «Наш развод произошел отнюдь не из-за измены Влада». Настоящую причину певица так и не озвучила, хотя могла сделать это за деньги в эфире шоу «Секрет на миллион» — но предпочла сжечь конверт со своим главным секретом.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Фото: инстаграм

У противоположного пола Смолов всегда пользовался популярностью: встречался с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко , Викторией Лопыревой. Но ни с одной из красоток дело до свадьбы не дошло, если не считать красивую церемонию на Мальдивах, где футболист «взял в жены» «Мисс Россия — 2003». Виктория и Федор планировали оформить отношения официально, как вдруг Лопырева заявила: «Нас с Федей больше ничего не связывает. Я приняла это решение еще полгода назад. Пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути». О размолвке высказалась и коллега блондинки по конкурсам красоты: модель намекнула, что Федор улетел за границу отмечать мальчишник со всеми вытекающими — алкоголь, вечеринки, девушки — и совсем забыл про свою благоверную.

Федор Смолов и Виктория Лопырева. Фото: Globallook

Звезда «Дома-2» увлеклась футболистом, когда тот был еще в браке. Вскоре Дмитрий ушел от первой супруги и сыграл в 2012-м свадьбу с Ольгой. Правда, после четырехлетнего периода «тарабузиков» телеведущая и сама оказалась в статусе обманутой жены — в жизни Тарасова появилась юная пассия Анастасия Костенко . О причинах развода Бузова молчать не стала: «Может быть расскажешь, как изменял мне с „мисской?“ — публично обращалась теледива к бывшему спутнику. Отголоски скандального разрыва звучат до сих пор, но жизнь у его участников вполне сложилась: Ольга объявила эпоху имени себя, став и певицей, и предпринимателем, и ресторатором, а Тарасов, в третий раз заключивший брак, готовится вновь стать отцом.

»Я прожила абсолютно счастливые 9 лет. Без страхов, без откладывания на черный день. Я родила троих детей, не будучи в официальном браке, не имея ничего записанного на себя, — я что, совсем сумасшедшая?», — восклицала после развода с футболистом Юлия. И на то были причины: спортсмен бросил возлюбленную на пятом месяце беременности, заявив, что в его жизни появилась другая любимая женщина. После рождения сына Арсения телеведущую ждали долгие судебные тяжбы — алиментов Юлия все же смогла добиться. Как и успехов в карьере, став лицом программы «Мужское/женское». Аршавин же вновь женился, вновь стал отцом и вновь изменил — супруга Алиса смогла простить ветреного мужа.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: Globallook

Распад этой пары также объясняли изменой, только не мужской, а со стороны певицы. Супругам, прожившим в браке около пяти лет, не хватало времени друг на друга: Евгений пропадал на тренировках и сборах, Юлия записывала альбом в Америке. На другом континенте артистка познакомилась с хоккеистом Александром Фроловым . О том, что Началова закрутила роман за спиной супруга, публика быстро узнала благодаря папарацци. Позже певица заявила, что они с Евгением давно перестали существовать как пара — просто откладывали официальный развод — потому-то она и позволила себе вновь влюбиться. Началова и Алдонин действительно расстались мирно. «Думаю, что такой развод можно занести в Книгу рекордов Гиннесса по позитиву», — делилась позднее певица. Со вторым избранником-спортсменом Юлия счастья тоже не нашла: пара Началовой и Фролова распалась в 2016-м.

Юлия Началова и Евгений Алдонин. Фото: инстаграм

Впервые экс-«ВИА Гра» вышла замуж в 21 год, избранником пары стал белорусский футболист Валентин Белькевич. «Просто встретила мужчину, с которым, как мне казалось, никогда не буду плакать. Через какое-то время поняла, что беременна, это было впервые. Он признался в любви и сделал предложение. После свадьбы выяснилось, что мы совсем разные», — вспоминала Седокова о прошлом браке. Но дело даже не в характерах бывших супругов. Выяснилось, что Белькевич предпочел артистке другую женщину. И более того, жил с любовницей Лесей до, во время и после свадьбы с певицей — почувствовав неверность мужа, Седокова сама предложила Валентину развестись. Со второй его избранницей Анне пришлось вновь столкнуться после смерти Валентина: женщины делили наследство футболиста в суде.