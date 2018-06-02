Что делать, если все кроме тебя играют свадьбы

Думать о том, что срочно нужно что-то делать со своим статусом не замужнего/не женатого человека мы начинаем по разным причинам. Например, когда смотрим на фото молодожёнов в Инстаграме — наших одноклассников и однокурсников, коллег, которые ещё вчера были как мы, но теперь кажутся чуточку успешнее, ведь они справились с какой-то важной, сложной задачей. Или если приезжаем в гости к родственникам, а те легкомысленно спрашивают: «А когда свадьба?», «А детки? А внуки?», на что в ответ можно только развести руками. И ладно если свадьбы ну совсем не хочется — а если все-таки мысли о браке по меньшей мере не вызывают отторжения? Такие ситуации погружают человека в смятение, потому что никто точно не знает, как это работает: Как влюбиться и сохранить чувства надолго? Как встретить интересного человека и завязать партнёрские сексуальные отношения? Наконец, сделает ли это тебя счастливым? В основе таких вопросов к вселенной лежит страх. И если бороться с силами случая — это утопия, то работать со своими страхами вполне возможно.

Страхи — значимая часть личности, некоторые из них поверхностные и от них легко отмахнуться, но могут быть и другие, которые навязчиво проникают во все сферы жизни и постоянно напоминают о себе. С некоторыми из них можно справиться самому, приложив усилие. Об этом — ниже. Однако если вы понимаете, что ваших сил не хватает, то стоит воспользоваться услугами психолога или психотерапевта. Даже нескольких сеансов может быть достаточно, и вы сможете наметить траекторию для самостоятельной работы.

Я одинок (-а), потому что со мной что-то не так. Или нет?

Зудящий страх неполноценности — первый из тех, которые могут подкрасться к вам при виде чужих свадебных фотографий. «Если они поженились, выглядят такими счастливыми, а я уже давно в поисках, то это значит только одно: я просто неинтересный/ непривлекательный/ слишком скучный/ слишком энергичный/ слишком невезучий человек»: лишнее вычеркнуть. К сожалению, есть всего один способ победить этот страх — понравиться себе. Тогда любое чувство зависти, невольно возникающее при знакомстве с любым примером успеха (так мы устроены: всегда соотносим себя с тем, что видим) будет растворяться в зачатке. Собственный опыт, воля и мечты гораздо ярче и ближе, чем то, что делают другие.

«Понравиться себе» — только звучит просто, но на деле требует серьёзных затрат. Потому что прислушиваясь, разглядывая, вы обнаруживаете и то, чем недовольны. И когда вы с этими чертами познакомились, сделать вид, что их никогда не было, уже не получится. Придётся начать долгие и пыльные ремонтные работы: пойти учиться новой специальности, преодолеть стеснение и начать знакомиться с новыми людьми, может быть, заставить себя регулярно и понемногу заниматься спортом. Всё это — для достижения большой и пока далёкой цели: аргументировать любовь к самому себе.

Наша внешность — значимая часть того, как мы себя видим. Не полюбив тело, полюбить свою личность не удастся. Есть приём, который может в этом помочь: акцент на положительном. Вы рассматриваете себя в зеркало и сразу обращаете внимание на то, что кажется некрасивым, неуклюжим, не таким. Тут-то как раз и необходимо приложить усилие — отвлечься на то, что вы в себе очень любите: удивительный цвет глаз, странную завитушку в волосах, гладкую кожу. Смотреть на себя нужно будет часто. Со временем то броское, неуклюжее растворится в том прекрасном, что вы сами в себе заметили, и приобретёт совсем другой смысл. Будет здорово, если вы полюбите даже самые табуированные обществом уголки своего тела: пупок, неуклюжий короткий мизинец, подмышку, гениталии, складки кожи на животе, которые появляются когда вы приседаете. Может быть ещё ноздри, склонные к сухости пяточки и анус.

Без партнёра я не смогу реализоваться в сексе. Или смогу?

Сможете! Хотя ученые до сих пор и не поняли, как именно мы влюбляемся или как распознавать партнёра всей жизни, они хорошо поработали над тем, чтобы изучить наше возбуждение. И (Ура!) экстатического сексуального удовольствия можно достичь и самостоятельно. Как и всё ценное, это требует времени на изучение литературы и практики упражнений. Доказано, что можно настроить своё тело на получение удовольствия, научить его испытывать яркий оргазм. Если действительно тренироваться, можно научиться достигать пика одним дыханием или стимуляцией эрогенных зон: бёдер, груди и других (у каждого они свои и их приятно и полезно исследовать).

На нашу независимую жизнь без партнёра работает огромная индустрия по производству порно и секс-гаджетов. Последние разработки включают интерактивные видео виртуальной реальности, которые позволят участвовать в сексе, а не наблюдать за ним. В продажу уже поступили гиперреалистичные говорящие секс-роботы, покрытые настоящей, но только на ощупь, кожей. Интересно, что среди представленных моделей — исключительно образы женщин. Мужчин не производят. Индустрия имитации секса играет на нашем страхе неудачи, неготовности завязывать отношения и очень сильно отличается от свободы доставлять себе удовольствие самому: без порно и имитации половых органов партнёра.

Без отношений я буду несчастлив (-а) всю свою жизнь. Или нет?

«А вдруг я никогда не найду пару?» — таким вопросом сложно не задаться тому, кто ищет романтических или сексуальных отношений, учитывая баланс населения нашей страны: нас действительно не поровну. Психотерапевты умело реагируют на такие, кажущиеся неразрешимыми, проблемы, отвечая: «И что?». Тогда вы возвращаетесь к себе, оказываетесь один на один и понимаете, что не такая уж и плохая перспектива. Терапия в таких случаях предлагает взглянуть на свои сильные стороны, на талант: умение быть аккуратной, рисовать картины, танцевать, организовывать мероприятия, подбивать баланс, смешно шутить. Каждый из нас интересен, надо только посмотреть повнимательнее. Если это понять, тогда и идея провести жизнь с самим собой кажется не страшной, а даже немного заманчивой.

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