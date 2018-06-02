«Она хоть на ком-то остановится?»: Анджелине Джоли приписывают новый роман

Холостой статус одной из самых желанных женщин планеты Анджелины Джоли не дает покоя ее поклонникам. Актрисе приписывают все более невероятные романы, которые в итоге так и не находят официального подтверждения. Новым избранником многодетной матери, по заявлениям заокеанских таблоидов, стал актер Том Хиддлстон

Не успели отшуметь слухи о романе Анджелины Джоли с молодым и женатым партнером по съемочной площадке, 35-летним Эдом Скрейном , который должен будет исполнить роль злодея во второй части сказочной истории о Малефисенте, как таблоиды сообщают уже новое имя избранника кинодивы. По заявлениям инсайдеров, бывшая супруга Брэда Питта согласилась на свидание вслепую с 37-летним актером Томом Хиддлстоном, наиболее известным благодаря роли Локи в фантастических франшизах, снятых по мотивам комиксов Марвел.

Сообщается, что общий друг артистов якобы рассказал Джоли о тайной симпатии Хиддлстона и организовал им первую встречу. Из того же источника стало известно, что знаменитости настолько понравились друг другу, что тайно встречаются вот уже несколько месяцев. Однако интернет-пользователи восприняли новость довольно скептично. «Новый роман… Ага. Едва ли Том бы на нее позарился» «После Тейлор Свифт Том бы не стал с Джоли крутить» «Локи и Малефисента объединились! Они уничтожат этот мир» «Не, товарищи. Этому парню молодая и красивая нужна, а Джоли уже не в соку» «Она что всех решила себе прихватить? Гарем строит?» «Она хоть на ком-то остановится? Вот же неугомонная женщина» «Бедняга Том… Она красивая, но явно на всю голову отбитая. Если даже Питт сбежал… Она ж ему весь мозг съест»

Но несмотря на протестующие комментарии интернет-пользователей, ни Анджелина, ни Том пока никак не отреагировали на гуляющие по сети слухи. Впрочем, едва ли Джоли готова сейчас вступать в диалог на тему своей личной жизни, ведь, судя по последним данным, они с Брэдом Питтом все еще не могут договориться о разделе имущества и поставить окончательную точку в своих семейных отношениях.