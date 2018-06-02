Что скажет бойфренд? Бритни Спирс в нижнем белье развлекается в компании двух обнаженных красавцев

Бритни Спирс поделилась фото в компании двух знойных красавцев.

Бритни Спирс уже больше года встречается с сексуальным бодибилдером Сэмом Асгари. Судя по тому, как сильно за это время изменилась и сама певица, и ее образ жихни, молодой человек влияет на звезду исключительно положительно. Со стороны кажется, что пара абсолютно счастлива в компании друг друга. Поэтому новое фото Бритни вызвало вопросы у фолловеров. Спирс опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белье, а рядом с ней стоят двое парней с обнаженными торсами.

И хоть в подписи певица сообщила поклонникам, что фото сделано давно во время съемок, такой ответ их не устроил. В комментариях к снимку фолловеры интересуются, как же отреагирует на этот снимок Сэм? Ведь он и сам с Бритни познакомился именно на съемках клипа, после чего у них закрутился бурный роман. Певица решила пока оставить без внимания вопросы фолловеров.

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Фото:Instagram