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Что скажет бойфренд? Бритни Спирс в нижнем белье развлекается в компании двух обнаженных красавцев
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Что скажет бойфренд? Бритни Спирс в нижнем белье развлекается в компании двух обнаженных красавцев 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Бритни Спирс поделилась фото в компании двух знойных красавцев.
Бритни Спирс уже больше года встречается с сексуальным бодибилдером Сэмом Асгари. Судя по тому, как сильно за это время изменилась и сама певица, и ее образ жихни, молодой человек влияет на звезду исключительно положительно. Со стороны кажется, что пара абсолютно счастлива в компании друг друга. Поэтому новое фото Бритни вызвало вопросы у фолловеров. Спирс опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белье, а рядом с ней стоят двое парней с обнаженными торсами.
И хоть в подписи певица сообщила поклонникам, что фото сделано давно во время съемок, такой ответ их не устроил. В комментариях к снимку фолловеры интересуются, как же отреагирует на этот снимок Сэм? Ведь он и сам с Бритни познакомился именно на съемках клипа, после чего у них закрутился бурный роман. Певица решила пока оставить без внимания вопросы фолловеров.
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Фото:Instagram
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