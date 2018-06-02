Тина Канделаки: «Если мне изменяет мужчина — в этом виновата я»

Тина Канделаки стала героиней видеоблога Василия Вакуленко , он же рэпер Баста. Телезвезде пришлось ответить на много провокационных вопросов, в том числе и об ее отношении к изменам. Неожиданно она призналась, что готова простить любимому человеку очень многое, в том числе и неверность.

«Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать — и измену в том числе, если любишь», — считает женщина.

Правда она призналась, что в молодости не была настолько гибкой и воспринимала предательство, как свое поражение. Теперь же она воспринимает измену как шанс что-то исправить, как урок.

«Если мне изменяет мужчина — значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю», — говорит Канделаки. — «Потому, что несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, где очень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах. И в паре можно быть только по одной простой причине — если ты работаешь над этим».