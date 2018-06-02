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Тина Канделаки: «Если мне изменяет мужчина — в этом виновата я»
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Тина Канделаки: «Если мне изменяет мужчина — в этом виновата я» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Тина Канделаки стала героиней видеоблога Василия Вакуленко, он же рэпер Баста. Телезвезде пришлось ответить на много провокационных вопросов, в том числе и об ее отношении к изменам. Неожиданно она призналась, что готова простить любимому человеку очень многое, в том числе и неверность.
«Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать — и измену в том числе, если любишь», — считает женщина.
Правда она призналась, что в молодости не была настолько гибкой и воспринимала предательство, как свое поражение. Теперь же она воспринимает измену как шанс что-то исправить, как урок.
«Если мне изменяет мужчина — значит, в этом виновата я. Значит, я что-то недодаю», — говорит Канделаки. — «Потому, что несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, где очень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах. И в паре можно быть только по одной простой причине — если ты работаешь над этим».
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