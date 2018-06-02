«Если бы я узнала сразу, я бы ушла»: Ирина Алферова рассказала о неверности мужа

29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет. В честь дня рождения любимого зрителями актера на Первом канале вышел новый документальный фильм о нем.

Александр Абдулов — поистине легендарный актер. Вокруг него всегда были красивые женщины, с одной из них — Ириной Алферовой — Абдулов прожил в браке 14 лет. Глядя на эту пару, считавшуюся одной из самых красивых в советском кинематографе, сложно поверить в то, что Алферова едва ли не каждый день в этом браке проводила в слезах. Многочисленные, по словам знающих, измены Александра Абдулова поставили точку в этих отношениях. Однако Ирина Алферова уверяет, что ее супруг все тщательно скрывал: «Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его нельзя было на этом поймать…».

Режиссер Марк Рудинштейн , близкий друг Абдулова и Алферовой, сам пытался спасти их отношения: «Я много сделал для примирения Алферовой и Абдулова. На „Кинотавре“ — номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался. Сама Алферова мне рассказала, как он [Абдулов] иногда плохо к ней относился, приводил в дом женщин, а она вынуждена была накрывать столы и все остальное».

Некоторые предполагают, что Александр Абдулов и Ирина Алферова не сошлись характерами. Актриса мечтала о тихом семейном счастье, а взрывной актер не мог ей этого дать. Однако Ксению, дочь Ирины от первого брака, Александр воспитывал и любил, как родную. Эти теплые отношения сохранились до последних дней его жизни.

Тем не менее, каждый из них нашел свою тихую гавань. Александр Абдулов женился на молодом юристе Юлии, которая подарила ему дочь. А Ирина Алферова вышла замуж за актера Сергея Мартынова . Александра Абдулова не стало 3 января 2008 года. Актеру было всего 54 года, а его родной дочери Евгении на тот момент исполнилось только девять месяцев.

Фото: Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Usoev, Mikola Gnisyuk, Pravda Komsomolskaya/ Global Look Press