Белла Хадид бежит на свидание с The Weeknd, и она почти топлес

Сегодня Белла Хадид (21) порадовала фанатов сразу тремя новыми выходами. С утра она была в широких джинсах с ремнём и красном свитере, а спустя несколько часов папарацци застукали Беллу бегущей с пакетом полным еды по улице уже более в откровенном верхе (топ приподнялся, и камеры засняли Беллу почти с открытой грудью).

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В Сети пишут: «Наверное, так к The Weeknd (28) спешила, что лифчик забыла!»

И они оказались правы. Буквально через два часа парочку видели направляющимися в ресторан на ужин. И на Белле был уже другой наряд — красные мини-юбка и пиджак.

Фото смотри тут.

Может, Абель тонко намекнул свой возлюбленной, что ее дневной наряд был слишком откровенным?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-hadid-bezhit-na-svidanie-s-the-weeknd-i-ona-pochti-toples/