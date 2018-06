Белла Хадид и The Weeknd на свидании в Париже (фото)

Слухи о воссоединении Беллы Хадид The Weeknd , более известного как Абель Тесфайе, ходили давно. Пару видели и на фестивале Coachella, но тогда модель сказала, что это была не она. Месяц назад на одной из вечеринок Каннского фестиваля папарацци вновь застали знаменитостей вместе.

Теперь Белла и Абель могут не скрывать свои отношения. В пятницу вечером пара отправилась на свидание в одном из самых романтичных городов мира, Париже. Влюбленные выглядели счастливыми. Они постоянно улыбались, обнимались и увлеченно разговаривали друг с другом. Белла показала свои идеальные ноги, выбрав для прогулки черную мини-юбку, дополнив ее пальто в тон. The Weeknd решил соответствовать своей возлюбленной и тоже оделся во все черное.

