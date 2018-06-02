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Белла Хадид и The Weeknd на свидании в Париже (фото)
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Белла Хадид и The Weeknd на свидании в Париже (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Слухи о воссоединении Беллы Хадид и The Weeknd, более известного как Абель Тесфайе, ходили давно. Пару видели и на фестивале Coachella, но тогда модель сказала, что это была не она. Месяц назад на одной из вечеринок Каннского фестиваля папарацци вновь застали знаменитостей вместе.
Теперь Белла и Абель могут не скрывать свои отношения. В пятницу вечером пара отправилась на свидание в одном из самых романтичных городов мира, Париже. Влюбленные выглядели счастливыми. Они постоянно улыбались, обнимались и увлеченно разговаривали друг с другом. Белла показала свои идеальные ноги, выбрав для прогулки черную мини-юбку, дополнив ее пальто в тон. The Weeknd решил соответствовать своей возлюбленной и тоже оделся во все черное.
so glad they're together? #theweeknd #bellahadid • • (follow for more)
A post shared by The Weeknd (@theweekndftw) on  Jun 1, 2018 at 12:01pm PDT  Напомним, что ранее The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, встречался с Беллой Хадид, от которой ушел к Селене Гомес. С экс-подружкой Джастина Бибера артист встречался 10 месяцев, но в октябре 2017 года пара раскололась. Селена вернулась к Джастину, с которым в итоге рассталась.
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